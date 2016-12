Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen eversti ottaa Hippoksen ohjat Vuodenvaihteessa Suomen raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestössä Suomen Hippoksessa alkavat puhaltaa uudet tuulet. Uuden toiminnanjohtajan Vesa Mäkisen lisäksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja vaihtuu, kun kouvolalainen Antti Lehtisalo ottaa johtajan nuijan kouraansa. Lehtisalo hävisi puheenjohtajan vaalin keväällä tasaäänin arvalla Mika Lintilälle. Lintilä kuitenkin siirtyi syksyllä elinkeinoministeriksi ja jätti tehtävän. — Kun viime vuodenvaihteen jälkeen alkoi tulla yhteydenottoja ja kyselyitä, että olenko käytettävissä, vastasin kaikille, ettei minulla ole aikaa. On työt pohjoisessa ja koti etelässä, lapset ja lasten harrastukset. Lopulta kyselyitä tuli kuitenkin niin laajalta rintamalta, että lupauduin mukaan vaaliin, Lehtisalo kertoo. Päätyössään eversti Lehtisalo on puolustusvoimissa Sodankylässä, jääkäriprikaatin komentajana. Työnantajalta heltyi lupa uuteen luottamustoimeen. — Lähtökohtanani on, että minulla on vilpitön halu kehittää raviurheilua. Ei ole mitään taka-ajatusta, että saisin tästä jotain henkilökohtaista hyötyä. Ajattelen vain, että nyt uudessa tilanteessa Suomen raviurheilu lähtisi mahdollisimman hyvään nousuun. — Minun ja muun hevosalan tavoitteena on pitää laji sisältä puhtaana. Hevosta pidetään, hoidetaan ja käsitellään hyvin, niin kotona kuin kilpailuissa. Tiukka dopingvalvonta on osa hyvinvointia, Lehtisalo lisää. 52-vuotias Mäntyharjulta kotoisin oleva Lehtisalo itse on erityisesti kiinnostunut ravihevosten kasvatuksesta. Osaomistuksessa on ollut myös lukuisia kilpahevosia. Vuoden hevoskasvattajaksi Lehtisalo valittiin vuonna 2013. Tällä hetkellä Lehtisalolla on omistuksessaan kaksi siitostammaa. Reding Girl on nyt kantavana Zola Bokosta ja Emily Hoist Repeat Lovesta. Ensimmäinen Ale-kasvattajaliitteen saanut varsa syntyi vuonna 2004, ja niistä menestynein on ollut Edward Ale yli 350 000 euron tienesteillä. Tänä vuonna kasvatit ovat ravanneet omistajilleen yli 100 000 euroa. — Alun perin oli jo mielessä, että haluaisin jotenkin omien käsien kautta tehdä huippuhevosen. Mielenkiintoa on aina ollut hevosten sukuihin, ja niitä seuraan. Joulun aikaan en muuta luettavaa tarvitsekaan kuin Travrondenin talvinumeron, Lehtisalo nauraa viitaten ruotsalaiseen ravihevosten jalostuskuvastoon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Kouvolalainen%20eversti%20%20ottaa%20Hippoksen%20ohjat/2016221699117/4