Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kovimman urheilijan äänestyksessä murskavoitto Kouvolan Sanomat kyseli jokin aika sitten näkemyksiä siitä, kuka on kovin nykyisen Kouvolan alueelta tullut urheilija. Tulos oli hämmentävän selvä: Sami Hyypiä vei äänistä yli 60 prosenttia. Nettikyselyssä ääniä annettiin yhteensä 794. Hyypiä sai niistä 494 — siis tarkalleen ottaen 62,22 prosenttia. Kakkoseksi tuli lumilautailija Roope Tonteri, joka sai äänistä 15,87 prosenttia. Äänestyksen kolmas, hiihtäjä Heikki Hasu, sai äänistä 5,29 prosenttia. Nimimerkki Johtava analyytikko perusteli omaa ääntään näin: — Sami Hyypiä. Maailman suurimmassa urheilulajissa huipulla. Siihen harva pystyy, varsinkaan suomalainen. Liverpoolin kantava voima vuosikymmenen, ja mukaan tarttui myös Mestarien liigan voitto. Listan ulkopuolisista mainintoja saivat muun muassa purjelennon kaksinkertainen maailmanmestari Markku Kuittinen ja painija Ismo Kamesaki. Nimimerkki Kaikki ovat hyviä huomauttikin, että tällaisessa äänestyksessä ei oikeastaan ole mieltä. — Uudessa kouvolassa on ihan uskomaton määrä eri urheilijoita, jotka ovat pärjänneet loistavasti. Esimerkiksi karateka Mikko Paju, painija Ismo Kamesaki, moottoripyöräilijä Artiola. Täytyy todeta, että valinta on jopa mahdoton. Mieluummin ei valittaisi ketään, olisi tasapuolista. Kaikki ovat oman aikansa sankareita. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Kovimman%20urheilijan%20%C3%A4%C3%A4nestyksess%C3%A4%20murskavoitto/2016221696963/4