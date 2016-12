Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pysäyttämättömän papan paluu Ruotsin oma Forrest Gump, Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi -elokuvan päähenkilö, Allan (Robert Gustafsson) jatkaa huimia seikkailujaan suurmenestykseen nousseen komedian jatko-osassa. Tällä kertaa ei nousta aivan edellisen osan nerokkuuteen vaikka tasainen virta hyviä hekotuksia onkin tarjolla. Elämä paratiisimaisella Balilla alkaa nyppiä Allania. Onneksi arkeen tulee taas säpinää, kun muistoihin palaa Kansansooda-limonaadi. Käy ilmi että Allan ja kuvailemattoman hyvä limu ovat olleet keskellä Kylmän sodan tiukkoja tilanteita. Muistot vievät keskelle historiallisia tapahtumia, joissa pilaillaan kuuluisien hahmojen kustannuksella. Nykypäivässä Allanin, kumppanien ja limureseptin perässä on muun muassa CIA. Varsinkin 60-luvulle sijoittuvissa kohtauksissa päästään herkuttelemaan ikonisilla kuvilla, joita on maustettu omaperäisellä huumorilla. Ruotsalaisen pikkukaupungin ankeus kuvataan itseironisella rakkaudella. Elokuva kärsii kuitenkin monien jatko-osien kirouksista. Hahmoja, toimintaa ja vitsejä kasataan vauhdilla. Ensiosan intiimi outous jää yhä enemmän taustalle. Robert Gustafsson on yhä näkemisen arvoinen tapaus vanhuksena, joka ei suostu taipumaan yhteiskunnan normeihin. | Timo Alho Lue koko uutinen:

