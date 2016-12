Uutinen

Kouvolan Sanomat: Reetta-tamma toi jouluiloa Vaskirinteen palvelukeskukseen —Kylläpä se kävelee niin sorjasti, ihasteli Vaskirinteen palvelukeskuksen asukas Suoma Timonen katsellessaan ulko-oven edessä, kuinka nelivuotias tamma Reetta askelsi. Reetta on yksi Hippoksen uusista kummihevosista. Kummihevoskampanjassa hevosten omistajat ovat voineet ilmoittaa ratsunsa kampanjaan ja etsiä itselleen kummikohteet, joissa käydä hevosen kanssa vierailulla. Kampanja alkaa virallisesti vuoden alussa. Elimäen Hongistossa asuvalla Jaana Malinilla ja hänen perheellään on tallissa 18 hevosta, joista nelivuotias Reetta on kummihevostoimintaan sopivin. —Kummihevosen on oltava luonteeltaan rauhallinen ja kiltti, eikä se saa säikähtää helpolla, Malin kuvailee. Kummihevoskampanja ei vaadi toiselta osapuolelta mitään, eikä siitä tule kustannuksia. Kummihevosen omistajalta vaaditaan sitoutumista tehtävään noin puolen vuoden ajaksi. Yhteyttä pidetään paitsi vierailuilla, myös postia lähettämällä. Kummikohteet pysyvät samoina koko kampanjan ajan. Reetan toinen kummikohde on Peippolan päiväkoti. Kouvolassa toisten hevosten kummikohteita ovat Ruusulaakson päiväkoti, Jokelan koulu, Pilkanmaan koulu, Kouvolan dementia- ja kehitysvammaisten ryhmäkoti, Sippolan ala-asteen 1. luokka sekä Elimäen ja Korian palvelukeskukset. Vaskirinteen pihalla Reetta rouskutti porkkanoita antaumuksella, vaikka vielä vuosi sitten se ei suostunut syömään niitä ollenkaan. Reetta, viralliselta nimeltään The Rebel Shirl, tuotiin vuosi sitten Suomeen Irlannista, jossa porkkanat, omenat ja leivänkannikat eivät kuuluneet sen ruokavalioon. Elimäellä Reetta on opetettu herkkujen makuun. Nelivuotias tamma oli puettu jouluiseen tyyliin. Satulan alla oli punainen satulahuopa, suitsissa kimalleköynnöstä. Kaikki asukkaat eivät jaksaneet tulla ulos katsomaan vierasta, vaan osa seurasi kummihevosen vierailua ikkunasta. Yksi asukas otti ulkona viltin alla raikkaassa talvisäässä nokoset. Hoitaja patisteli asukasta avaamaan silmänsä. —Herääpäs nyt, täällä on hevonen! Talossa on käynyt aiemmin koiria ja kissoja. Jokunen vuosi sitten osa asukkaista pääsi rekiajelulle, mutta tonttuhattupäistä hevosta ei oltu talolla aiemmin nähty. Palvelukeskuksen asukkaat ovat eläinrakkaita. Hali-bernit sekä hoitajien ja omaisten vierailulle tuomat kissat ja koirat ovat talossa mieluisia vieraita. Talossa on aiempina vuosina asunut kaksikin kissaa, Nuppeli ja Taavi, joista jälkimmäinen eli 20-vuotiaaksi. Vasta aikuisiällä palvelutaloon muuttanutta Taavia yritettiin asuttaa erään hoitajan kotiin, mutta kissa käveli aina takaisin Vaskirinteeseen. Se oli niin kiintynyt talon asukkaisiin ja hoitajiin. Taavin jälkeen talossa ei ole ollut omaa lemmikkiä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Reetta-tamma%20toi%20jouluiloa%20Vaskirinteen%20palvelukeskukseen/2016221679989/4