Kouvolan Sanomat: Ria Ijäs löysi Afrikasta valon, värit ja olennaisen Asuntomessutalo Tuusulassa on kaunis kuin konvehtirasia. Upea on perhekin: On elokuvaajamies ja samalla alalla työskentelevä vaimo. On kolme teini-ikäistä lasta, joita kuljetellaan harrastuksiin Helsinkiin. Puunatussa pihassa on kaksi autoa, trampoliini ja öljynporauslautan kokoinen kaasugrilli — niin kuin kaikilla naapureillakin. Kauniista hymystään tunnettu nainen kuljeskelee tiluksillaan Burberry-huivi kaulassa ja pitää itseään sekä onnekkaana että onnellisena. Kunnes nainen havahtuu esittämään itselleen rehellisen kysymyksen: Kuka minä oikein olen? Moni tunsi Ria Sirénin ainakin ulkonäöltä 1960- ja 1970-luvun Kouvolassa. Hän oli se aurinkoinen tyttö, joka oli monessa mukana. — Olin helppo ja positiivinen lapsi, sellainen aina lasi puoliksi täynnä -tyyppi, hän sanoo. Perhe asui Valimontiellä. Sieltä oli lyhyt matka joka paikkaan. Joka paikkaan energinen tyttö ehtikin: pienenä Pelastusarmeijan pyhäkouluun, seurakunnan kerhoihin, satujumppaan ja naisvoimisteluun, vähän isompana Anne Kipon tanssikoulun jazztanssitunneille, iltatöihin raveihin, elokuviin ja elokuvaryhmä Edvinin toimintaan, kirjaston uudelle musiikkiosastolle ahmimaan uutuusvinyylejä. 1920-luvulla syntyneet vanhemmat halusivat pitää ainoalle tyttärelleen tiukkaa kuria. Kun bileet olivat vasta kunnolla alkamassa, tytön piti jo lähteä kotiin. Tyttö kapinoi, mutta vain mielessään. — Olin liiankin kiltti. Koulussa meni keskinkertaisesti, liikunnassa, äidinkielessä ja taideaineissa suorastaan hienosti, mutta Ria ymmärsi, että häneltä odotettiin enemmän. — Tuntui, että minun toivottiin pokaavan joku prinssi Albert mutta samaan aikaan pysyttelevän metsässä poimimassa puolukoita. Seitsemäntoista vanhana Ria alkoi seurustella. — Kuolemanvakavasti, hän sanoo. Seurustelevaisten yhteinen rakkaus olivat elokuvat. Poikaystävän kautta ystäväpiiri laajeni. Joukon yhteiseksi tukikohdaksi muodostui kahvila Go Inn Kouvolan keskustassa. Asiat etenivät kuin elokuvissa. Ria pääsi tuoreena ylioppilaana Sihteeriopistoon ja muutti Helsinkiin. Vuoden kuluttua poikaystävä hyväksyttiin kuvaajaopiskelijaksi Taideteolliseen korkeakouluun, ja hän tuli perässä. Pari vuotta myöhemmin nuoripari meni naimisiin. Syntyi kolme lasta. Mies teki kuvaajan töitä freelancerina. Ria sai myynti- ja markkinointitöitä Finnkinosta. — Se oli kivaa. Alahan on makea, hän sanoo. Oli toimistoarkea, mutta myös punaisia mattoja, iltapukuja, poskisuudelmia ja Cannes’ssa piipahtelua. Ja lopulta myös se tuusulalainen messutalokoti suloisen keskiluokkaisen elämän näyttämönä. — Kuvittelin, etten enää ikinä muuta mihinkään muualle. Iittiläisen puutalon ovi aukeaa, ja Ria lähtee hakemaan polttopuita takkaan. Kääpiömäyräkoira Lola ja yorkshirenterrieri Bibi lyöttäytyvät mukaan. Paljaat nilkat vilkkuvat kangastossujen yläpuolella, kun Ria mutkittelee lumessa puupinon luokse. Talon takana virtaa Kymijoki teräksenharmaana. Tuolla noin, aivan lähellä, on kohta, jossa on kuvattu Suomi-Filmin tukkilaiselokuvia. Lähimmät naapurit ovat kilometrin päässä, lähin kauppa kolmentoista. Vähän toisenlaiset koordinaatit kuin Helsingin ydinkeskustassa, jossa Ria asui monta vuotta ennen tätä. Nelisen vuotta sitten Rian elämään käveli uusi mies. Se oli menoa. Ria on nyt Ijäs ja hänen vakinainen osoitteensa on täällä. Ria sanoo, ettei ole ylpeä siitä, että erosi ensimmäisestä aviomiehestään, lastensa isästä. Erosta on nyt kymmenen vuotta. — Kun rikkoo jotakin, siinä on aina fundamentaalista pahaa, hän sanoo. Silti hän ajattelee, että kaikki tapahtunut on ollut väistämätöntä. Olisi ollut epärehellistä jäädä lintukotoelämään. Oli pakattava tärkeimmät kamppeensa kahteen Ikea-kassiin ja lähdettävä. Oli rymisteltävä läpi se myöhäsyntyinen puberteetti, kun se vihdoin nousi pintaan. — Halusin löytää sen naisen, joka minä olen. Sitä varten piti käydä muun muassa Afrikassa. Erottuaan kuvaajamiehestään Ria seurusteli humanitääristä työtä tehneen miehen kanssa. Kun mies sai pestin Itä-Afrikkaan, Ria otti vuorotteluvapaata ja lähti miehen mukaan. Kenian Nairobissa on Rian mukaan maailman paras ilmasto. Kaupunki on myös rankattu yhdeksi maailman vaarallisimmista. Liikenne on päätöntä. Pimeän tultua — ja se tulee kello jo 19 — ei voi enää noin vain kävellä ulos kotiportista. Korruptio rehottaa. Tuloerot ovat valtavia. Rikkaat asuvat eduskuntatalon kokoisissa palatseissa aitojen, kaltereiden ja hälytysnappien ympäröiminä. Köyhillä ei ole mitään. Paitsi hymy ja kyky tarttua hetkeen. — Siellä on valtavasti ihmisiä, jotka elävät lounaasta toiseen. Eivät he ota vakuutuksia ja pakasta marjoja. He eivät murehdi edes aidsia, koska he voivat kuolla huomenna liikenteessä. Oivallus valaisi Rian. — Tajusin, ettei ole tärkeää, mitä omistat ja mitä teet, vaan se, kuka olet ja miten suhtaudut elämään, hän sanoo. Pian Suomeen palattuaan Ria sanoi itsensä irti Finnkinolta. Sen jälkeen hän on työllistänyt itsensä freelancerina. — Olen tehnyt tuottajan töitä ja kirjoittanut. Hiljattain hän on myös opiskellut hyvinvointivalmentajaksi. Kirjoitusurakoista suurin on kaksi vuotta sitten ilmestynyt kirja Yövieras. — Heräsin yhtenä aamuna kirjaidean kanssa, hän kertoo. Paasilinnan kustantamassa kirjassa Ria kokkailee tunnettujen ihmisten kanssa ja juttelee samalla ruuasta ja elämästä. Kirjan ilmestymisen aikaan Ria käytti vielä lastensa isän sukunimeä Nyman. Ria on erosta huolimatta hyvissä väleissä lastensa isän kanssa. Pariskunnan nyt jo aikuisilla lapsilla on isänsä sukunimi ja äitinsä mittaamaton rakkaus. — Ylivoimaisesti suurin, ihmeellisin ja mullistavin asia elämässäni ovat lapset, hän sanoo. Äidin roolissa hän on tuntenut olevansa kotonaan aina, ensimmäisistä sekunneista lähtien. Ria kopistelee lunta kangastossuistaan eteisen lattialle. Hän ei ole yhtään talvi-ihminen. — En ole ikinä ollut. En edes lapsena, vaikka voitin monet hiihtokilpailut. Iittiläinen lumimaisema ei silti ahdista häntä nyt yhtään. Vaikka Ijäs kaipaakin Afrikan lämpöä ja värejä, hän ei enää koe pakottavaa tarvetta lähteä sinne takaisin. — Olen tajunnut, että Afrikka tapahtui minulle jo, ja se pysyy siellä, vaikka minä olisin täällä. Se nainen, jota hän kymmenkunta vuotta sitten lähti etsimään, on löytymässä. — Haluan pitää tekijänoikeudet itseeni omissa käsissäni, hän sanoo. Ria Ijäs (o.s. Sirén) Syntynyt Kouvolassa vuonna 1962. Freelancer, tekee tuottajan töitä ja kirjoittaa. Asuu Iitissä. Harrastaa kokkausta ja rentoutuu keittiössä. Rakastaa rakkautta. Ei inhoa mitään. "Olen mieluummin jonkin puolesta kuin vastaan." Ihmettelee sitä, ettei Kouvolan kävelykadulle ole jo saatu elävää putiikkien rypästä.

