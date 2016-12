Uutinen

Kouvolan Sanomat: Starbox-vinkkejä joulun jälkeiseen aikaan: kinkkupiirakka, suklaatuorejuustokakku ja pekoni-kanasalaatti Jouluaatto on ohi, mutta jouluruokaa on varmasti jäljellä vielä moneksi päiväksi. Vaihtelua ruokavalioon saa Starbox-bloggaajien vinkeillä. 200 grammasta ylimääräistä kinkkua voi tehdä kinkkupiirakkaa Jannen keittiössä -blogin ohjeella. Jos useammasta joulupaketista on tullut suklaata, osan voi uhrata Niittykukkia-blogin suklaatuorejuustokakkuun. Jouluisuudesta ei tingitä, koska mausteena on muun muassa kanelia. Mikäli joulun maut kyllästyttävät, mutta laihdutuskuurikaan ei vielä houkuttele, voi kokeilla Herkuttelijat-blogin pekoni-kanasalaattia. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

