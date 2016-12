Venäläinen sotilaskone putosi Mustaanmereen matkalla Syyriaan – kyydissä Puna-armeijan kuoro

Kuva: Barcroft Media/Tass/AOP

Venäläinen sotilaslentokone putosi Mustaanmereen noustuaan ilmaan Sotšin liepeiltä Adlerista varhain joulupäivänä, kertoo uutistoimisto Interfax Reutersin mukaan.



Puolustusministeriö vahvisti venäläisten uutistoimistojen mukaan, että tutkasta kadonneen koneen osia on löytynyt Sotšin edustalta 1,5 kilometrin päässä rannasta paikassa, jossa meri on 50–70 metriä syvä, kertoo uutistoimisto AFP.



Ministeriön mukaan koneessa oli 91 ihmistä, kertovat venäläiset uutistoimistot AFP:n mukaan.



Kone oli malliltaan Tupolev Tu-154. Se katosi tutkasta noin puoli kuudelta aamulla paikallista aikaa eli puoli viideltä Suomen aikaa.



Ministeriön mukaan kone oli matkalla Syyriaan Latakian maakuntaan. Kyydissä oli taiteilijoita Puna-armeijan kuorona tunnetusta Aleksandrovin yhtyeestä, joka on Venäjän armeijan virallinen kuoro-, orkesteri- ja tanssikokoonpano. Sen oli määrä esiintyä uudenvuodenjuhlissa Hmeimimin lentotukikohdassa Syyriassa, kertoi ministeriö uutistoimisto Rian mukaan.



Ministeriö kertoi, että koneessa oli myös sotilaita ja journalisteja.



Venäjän ilmavoimat on tukenut Syyrian sodassa Syyrian hallituksen joukkoja syksystä 2015 lähtien.