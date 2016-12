Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Kesämuusikot toivat ilon ikäihmisille Ystävykset Ronja Kyöstilä ja Jemina Haatainen kiersivät kesällä Kouvolaa kitara kainalossa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 19.6.2016. Kesämuusikot toivat ilon ikäihmisille Hyvinvointiasema Sarastuksen sali Inkeroisissa alkaa täyttyä hyvissä ajoin ennen luvattua h-hetkeä. Osa yleisöstä istahtaa omiin rollaattoreihinsa. Kesämuusikot ovat Sarastuksessa odotettuja vieraita. Edelliset päästettiin pois vasta pitkien aplodien ja ylimääräisen numeron jälkeen. Kuulolla on myös laulumiehiä ja -naisia. — Meillä on oma kuoro, Sarastuksen soraäänet, ohjaaja Mervi Syd sanoo. Tunnelma sähköistyy, kun kesämuusikot saapuvat sateesta sisälle. Ronja Kyöstilää ja Jemina Haataista jännittää. Vaikka molemmat ovat entisinä musiikkiluokkalaisina esiintyneet paljon, kesämuusikkoina heillä on takanaan vasta muutama keikka. — Olemme harjoitelleet tänään asematunnelissa teitä varten, kaksikko esittäytyy. Avaukseksi nuoret ovat valinneet J. Karjalaisen Sankarit. Kyöstilä säestää kitaralla, molemmat laulavat kuin enkelit. Me ollaan sankareita kaikki/ kun oikein silmiin katsotaan/ me ollaan sankareita elämän/ ihan jokainen. Kuulijat vaihtavat katseita: totta joka sana. Setissä on enimmäkseen suomalaista musiikkia. Viimeistään Vanhojapoikia viiksekkäitä saa Reino-tohvelit heilumaan rytmissä. Kymmenen kappaleen jälkeen konsertti on ohi. Yleisö vaatii lisää ja saa toivoa yhden kappaleen uusintana. Se on iki-ihana Lintu elokuvasta Belle ja Sebastian. Yleisö hajaantuu hyväntuulisena, musiikki korvissaan. Myös esiintyjät ovat tyytyväisiä. — Tämä oli paras keikka tähän asti. Yleisö oli hyvin mukana. Kouvolan kaupunki on pestannut nuoria julkisille paikoille musisoimaan nyt jo toisen kerran. Pestit ovat kahden viikon mittaisia. Nuoret saavat palkkaa, mutta voivat lisäksi panna hatun kiertämään keikoillaan. Idean syötti kaupungille Reijo Vaurula Kinnosta. Malli on Kuhmosta. Vaurula sanoo, että toteutus vaati kaupungilta työstämistä. Perinteisesti kesätyöpaikkoja on jaettu nuorille sosiaalisin perustein ja arpomalla. — Oli uusi aluevaltaus, että paikkoja jaetaankin nyt myös osaamisen perusteella. Hakemuksia tuli tänä vuonna 68. Töihin voitiin ottaa 16 nuorta. — Valitseminen oli vaikeaa, Vaurula sanoo. Hänen kanssaan kesämuusikkoja olivat valitsemassa musiikinopettaja Anna Kuurne ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston rehtori Jukka Kumpulainen. Lue koko uutinen:

