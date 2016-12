Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Maansiirtotyöt käynnistyvät Tillolassa Kymi Ringin vaiheita on seurattu vuoden mittaan tarkkaan. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat kesällä. Oheinen juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 25.7.2016. Maansiirtotyöt käynnistyvät Tillolassa Kymi Ringin työmaalla Iitin Tillolassa alkaa tapahtua kesäkuun alussa. Destia on solminut sopimuksen Kymi Ring -moottoriurheilukeskuksen toteutusvaiheesta. Iittiin rakennetaan ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskus. — Rakentaminen lähtee liikkeelle kilpa-ajoradan puolelta, mutta sen rinnalla tehdään myös kuljettajakoulutusrataa. Massoja siirretään, kaivetaan ja louhitaan, WSP:n johtaja Jari Kaukonen sanoo. WSP on suunnitteluyritys ja Kaukonen toimii hankkeessa neuvonantajana. Alueella jo olevia maamassoja pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. — Se on vanha kiviaineksen ottopaikka, jonne ei tarvitse maata paljoa muualta tuoda. Pyrimme minimoimaan massojen siirtomatkat. Radan rakennustöissä on käynnistymisvaiheessa kymmenkunta konetta. Kymi Ringin hankepäällikkö Timo Pohjola uskoo rakennustöiden vauhdittuvan melko pian. — Miesten ja työkoneiden määrää tuplaantuu heti, kun työt etenevät kuljettajakoulutusratojen rakentamisvaiheeseen. Iitin siirtymisellä Kymenlaaksosta Päijät-Hämeen maakuntaan ei ole Pohjolan mukaan merkitystä. — Kymi Ring on koko Suomen hanke. Kymenlaakso ja Päijät-Häme ovat tehneet hankkeessa paljon yhteistyötä. Erityisesti maakuntajohtajat ovat vetäneet hanketta vahvasti. WSP:n Kaukonen sanoo, että Kymi Ringin rahoitus tulee osissa toteutuksen aikana. — Ei ilman rahaa voi tilata. Emme me siellä riskillä toimi. Kaukonen kehuu allianssihankkeena toteutettavan urakan hyötyjä. Siinä urakoitsija ja tilaaja ovat samalla puolella pöytää. — Tässä on lähdetty kehittämään avoimesti yhdessä koko pakettia. Silloin ei rajata hyviä toteutusmahdollisuuksia pois etukäteispäätöksillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kymi Ringille liikuntapaikkarakentamisavustusta yhteensä kolme miljoonaa euroa moottoriratojen rakentamiseen. Alustavan aikataulun mukaan kilpa-ajoradat päällystetään vuoden kuluttua heinäkuussa. — Kuljettajakoulutusratojen rakentamiseen meille on myönnetty viime syyskuussa puoli miljoonaa euroa Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta, Pohjola sanoo. Pohjolan arvion mukaan ensimmäinen neljästä kuljettajakoulutusradasta saadaan vuodenvaihteessa käyttöön mikäli työt päästään aloittamaan kesällä. — Siinä tapauksessa vuoden päästä kaikki koulutusradat olisivat myös käytössä. Testausympäristön rakentamiseen haettu valtionavustusta. — Tämän poikkihallinnollinen hakemuksen käsittely on kesken. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Vuoden%20jutut%3A%20Maansiirtoty%C3%B6t%20k%C3%A4ynnistyv%C3%A4t%20Tillolassa/2016221678131/4