Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Manskille tulee kiinalaista kiveä Manskin remontti on herkistänyt mielipiteitä pitkin vuotta. Suomalaisen kiven käyttö olisi nostanut kustannuksia sadoillatuhansilla euroilla, joten valinta osui kiinalaiseen. Oheinen juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 21.7.2016. Manskille tulee kiinalaista kiveä Kävelykatu Manskin kivetys tehdään kiinalaisista kivistä. Tekninen lautakunta päätyi ratkaisuun tiistain kokouksessaan. Ratkaisu on urakan voittaneen yhtiön tarjouksen mukainen. Sen mukaan kävelykadun päällysteenä on määrä käyttää kiinalaista punaista, mustaa ja harmaata kiveä. Ylimääräinen kokous pidettiin, koska lautakunta halusi selvittää, mitä kivien vaihto suomalaisiin maksaisi. — Hintaero olisi ollut alkuperäiseen tarjoukseen verrattuna niin suuri, ettei meillä ole taloudellisia mahdollisuuksia päätyä suomalaiseen vaihtoehtoon, kertoo teknisen lautakunnan puheenjohtaja Janne Wall (kesk.) Hänen mukaansa muutostyön hinta olisi ollut satojatuhansia euroja. Yhteensä kivillä päällystettävää aluetta on Manskilla yli 7 500 neliötä. Teknisen lautakunnan pyytämä lisäselvitys koski erityisesti Manskille tulevaa punaista kivilajia. Lautakunta ei ensiarvioissaan pitänyt kiveä riittävän punaisena. — Minä en kiinalaista kiveä pitänyt vastaavana. Mutta talous tuli eteen. Olen koko remonttia vastustanut, joten en halunnut siihen enempää rahaa laittaa, sanoo lautakunnan jäsen Vesa Vainio (kd.) Kouvolan Sanomien tiedon mukaan tarjouspyynnössä punaiseksi kivilajiksi oli määritelty ”Haapalan punainen tai vastaava”. Toisin sanoen kiven ei edellytetty olevan suomalaiselta kivilouhimolta. Käytettävälle kivelle oli asetettu laatuvaatimuksia esimerkiksi pinnan ja kulutuskestävyyden suhteen. Vainion mielestä oli virhe, että kiinalaiset kivet hyväksyttiin kilpailutuksessa kotimaista graniittia vastaaviksi. — Siinä vaiheessa peli oli menetetty. Tilanne olisi ollut toinen, jos kilpailutukseen olisi hyväksytty vain kotimaiset vaihtoehdot. Vainio toivoo, että lautakunnat pääsisivät vaikuttamaan kilpailutusten sisältöön nykyistä paremmin. — Kun konsultti hoitaa kilpailutuksen, se tekee mitä tilaaja haluaa. Tässä Manskin tapauksessa olisi voitu kilpailuttaa pienempiä urakoita, jolloin paikallisetkin olisivat päässeet tarjoamaan paremmin tuotteitaan. Manskin tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksenä oli, että yrityksen liikevaihto oli kahden viimeisen vuoden aikana vähintään kahdeksan miljoonaa euroa kumpanakin vuonna. Teknisen lautakunnan puheenjohtajan Janne Wallin mukaan kivilaatujen suhteen otettu lisäaika ei vaikuta Manskin saneerauksen aikataulun. Urakkasopimus tarjouskilpailun voittaneen yrityksen kanssa allekirjoitettaneen tällä viikolla. Tällöin kerrotaan myös yrityksen nimi. Töiden Manskilla on määrä alkaa elokuun 19. päivä järjestettävän Taiteiden yön jälkeen. Urakan ensimmäisen vaiheen Manskin pohjoispäässä on määrä olla valmis ensi vuoden puolella. Remontin toisen vaiheen on tarkoitus alkaa ensi vuoden toukokuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Vuoden%20jutut%3A%20Manskille%20tulee%20kiinalaista%20kive%C3%A4/2016221685723/4