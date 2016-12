Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Pantteri-patsas oli kevyt kapteeni Kauniston käsissä Kouvot voitti viime keväänä vakuuttavasti koripallon Suomen mestaruuden. Viides loppuottelu oli kouvolalaisten yksipuolista näytöstä. Pyrintö ei löytänyt lääkkeitä Kouvojen tulivoimaan ja aggressiiviseen puolustukseen. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 12.5.2016. Pantteri-patsas oli kevyt kapteeni Kauniston käsissä Kouvojen seurahistorian neljäs Suomen mestaruus tuli keskiviikkona Kouvolan jäähallissa vakuuttavan esityksen päätteeksi. Kouvolalaisjoukkue murskasi finaalivastustajansa Tampereen Pyrinnön viidennessä loppuottelussa numeroin 100—76 (60—41). Kouvot otti kultaa otteluvoitoin 4—1. Pyrintö sai hopeaa ja BC Nokia pronssia. — Kaikki ketkä tässä ovat olleet mukana, ovat osoittaneet sitä kouvolalaisen yhteistyön voimaa ja positiivisuutta mitä tässä kaupungissa oikeasti on. Tästä on suunta vain eteenpäin, Kouvojen kapteeni Ville Kaunisto totesi. Kaunisto sanoi olevansa ylpeä joukkueesta, jonka ei takonut finaaleissa päätä seinään. — Jätkät oppivat yhdestä tappiosta. Ymmärsimme, että emme voi olla passiivisia. Kaksi viimeistä finaalia tuli meille aika selvin numeroin, Kaunisto sanoi. — Osoitimme, että kun tehdään positiivisella fiiliksellä ja yhdessä, niin kaikki on mahdollista. Itselleni suurin palkinto oli se, että saimme paikalle saapuneille yli 3 700 katsojalle hyvän mielen. Kouvojen mestarijoukkueessa oli useita huippuonnistujia, mutta yksi kovimmista kasvoista oli amerikkalaispelintekijä Kyle Shiloh. Vasta 30-vuotias taituri oli ilmoittanut ennen loppuotteluita päättävänsä uransa. — Näin se on. Tämä oli suurella todennäköisyydellä viimeinen otteluni, Shiloh vahvisti. — Koskaan ei kuitenkaan voi sanoa mitään asiaa 100-prosenttisesti, mutta aika varma tästä asiasta olen. Tämä päätös on paras vaihtoehto minulle ja perheelleni, Shiloh hymyili kultamitali kaulassa. Shiloh ylisti juhlahumun keskellä joukkuekavereitaan sekä päävalmentaja Jyri Lehtosta. — Jokainen pelaaja sopi täydellisesti tähän joukkueeseen ja omaan rooliinsa. Jyri (Lehtonen) onnistui kokoamaan joukkueen todella taitavasti, Shiloh kehui. — Tärkeää oli myös se, että pelaajat uskoivat systeemiin ja sitoutuvat toteuttamaan sitä omista tilastoista välittämättä. Kouvot ratkaisi viidennen finaalipelin periaatteessa jo ensimmäisellä neljänneksellä, jolla se viimeisteli komeat 33 pistettä. Kotijoukkue hyökkäsi monipuolisesti, heitti kovalla tarkkuudella ja puolusti aggressiivisesti. Kouvot pommitti neljänneksen lopulla 16—0-runin, jonka ansiosta se kiihdytti 30—13-johtoon. Lopullisen sinetin Kouvot löi kolmannen ja neljännen kympin taitteessa. Isännät venyttivät johdon noin neljässä minuutissa lukemiin 83—59, ja vieraiden eväät olivat lopullisesti popsittu. — Eipä meillä ollut tässä ottelusarjassa suurempaa palaa. Kyllä 4—1-numerot kertovat totuuden, Pyrinnön Antero Lehto tunnusti. Samoilla linjoilla oli myös tamperelaisten päävalmentaja Ilkka Palviainen. — Suomen parhaalla koripallolla voittaa Suomen mestaruuden. Tiedän, kuinka iso juttu tämä on seuralle ja koko kaupungille. — Kouvot pelasi fantastisen ottelun, sillä emme mekään ihan huonosti pelanneet. Se oli totta. Kouvot pelasi finaalisarjan parhaan ottelunsa D.J. Richardsonin (20/3), David Gonzalvezin (19/2/8 syöttöä) ja Kyle Shilohin (17/4) johdolla joukkue teki vastustajastaan selvää jälkeä. Thomas Gipson III (16/7), Alexander Madsen (12/8/2 blokkia) ja Ville Kaunisto (11/7/4 syöttöä) vetivät niin ikään vahvan matsin. Pyrinnön paras pelaaja J´Nathan Bullock (14/1) loukkasi polvensa kolmannella neljänneksellä, eikä mies enää parketille palannut. Ricky Minard (13/7) heitti paljon, mutta 18 laakista osui vain viisi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Vuoden%20jutut%3A%20Pantteri-patsas%20oli%20kevyt%20kapteeni%20Kauniston%20k%C3%A4siss%C3%A4/2016221678142/4