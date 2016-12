Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Papin työ ei pääty koskaan Kuusankosken seurakunnan rovasti Kari Helén jäi eläkkeelle 36 työvuoden jälkeen. Nyt eläkkeelle jäävä sukupolvi toi papit tavallisen kansan tasolle. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 3.4.2016. Papin työ ei pääty koskaan On aidosti sellainen tunne, että minä olen tullut seurakunnan kanssa toimeen ja seurakunta on tullut minun kanssani toimeen, sanoo Kari Helén. Kuusankosken seurakunnan rovasti piti lähtösaarnansa ja siirtyi eläkepäivien viettoon viime sunnuntaina. Työvuosia Kuusankoskella kertyi 36. — Olen kokenut, että olen tullut omieni joukkoon. Enhän täällä olisi 36:ta vuotta ollutkaan, ellen olisi viihtynyt, Helén sanoo. Helén ei ole suinkaan ainoa eläkkeelle jäävä hengenmies. Itse asiassa Kouvolan seurakunnissa on menossa pienimuotoinen eläkeaalto. Kuusankosken alaisen Jaalan kappeliseurakunnan rovasti Heikki Kiviluoto lopettaa työt keväällä ja Kuusankosken seurakunnan kappalainen Aino Markkula syksyllä. Elimäen seurakunnan kirkkoherra Päivi Sipponen jäi eläkkeelle viime vuoden lopulla. Lisäksi muun muassa Kouvolan pitkäaikainen kanttori Pekka Ainali on siirtymässä vapaaherraksi. Tätä polvea yhdistää moni asia, Helén sanoo. Muun muassa se, miten papin rooli on sen aikana muuttunut. — Kun vanhempi väki puhuu vieläkin papeista ja rovastista, on mielessä vähän sellainen möhömahainen vanha herra, jota ei voi oikein normaalisti lähestyä, hän karrikoi. Siitä mielikuvasta on tämän sukupolven aikana tultu pitkä askel kohti kansanomaisuutta. — Nyt on lähdössä tämä 1950-luvun alun ikäpolvi. Meitä tuli töihin paljon samaan aikaan, ja siksi meillä, nuorella sukupolvella, oli vähän vaikutusvaltaakin. Muutimme papin roolia vähän tieten tahtoen. Roolin muuttumiseen vaikutti myös 1970—80-luvuilla alkanut yhteiskunnan murros. — Siihen asti yliopistossa opiskelevat olivat aina vähän paremman väen lapsia. Nyt kaikille avautui mahdollisuus opiskella, ja me olimme ensimmäinen sukupolvi tavallisten ihmisten lapsia. Isänikin oli tehtaalla töissä, Helén sanoo. Vajaassa neljässä vuosikymmenessä ympärillä on muuttunut kaikki, mutta papin roolissa vain vähän, Helén luonnehtii. Pappeus on yhä palveluammatti. — Olen kastanut jo toista sukupolvea. Monella perheellä olen ollut elämän käännekohdissa mukana, jopa niin, että tuntuu kuin olisin melkein sukulainen. Kun jotakin tapahtuu, olen pyrkinyt olemaan paikalla, hän sanoo. — Vaikka kirkkoa mollataan, olen kokenut, että työ on merkityksellistä. Seurakunnan läsnäoloon liittyy siunaus ja muistutus siitä, että asiat ovat korkeammassa kädessä. Totta on myös se, että pappi on roolissaan aina. Helén lupaa olla käytettävissä, jos pappia tarvitaan. — Jään kappalaisen virasta eläkkeelle, mutta pappeus ei lopu. En ole totaalikieltäytyjä, hän naurahtaa. Hän aikoo silti harkita, miten moneen paikkaan uskaltaa lupautua — ettei käy niin, että palkanmaksu loppuu, mutta työmäärä pysyy samana. Lue koko uutinen:

