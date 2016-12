Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Saat vain sen, mistä luovut Opetusneuvos Sakari Viinikainen on sinut synkän menneisyytensä kanssa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 29.5.2016. Saat vain sen, mistä luovut Kotitalonsa pihalla seisoo leppoisa mies. Kouvolalainen Sakari Viinikainen, 68, tunnustaa, että omenapuut ovat leikkaamatta. Sitoutumattomia edustava kaupunginhallituksen jäsen viihtyy puutarhaa paremmin työhuoneessaan. Pienellä pöydällä odottaa pari luvussa olevaa historiikkia. Seiniä kiertävillä hyllyillä on Viinikaisen kirjoittamia tietokirjoja. Joukosta löytyy myös ensimmäinen oma teos, koviin kansiin tehty sukututkimus. Viinikaisen suku on kotoisin Hankasalmelta, mutta isoisoisä Gabriel Viinikainen pääsi 1860-luvulla rautateille töihin. Valtion rautatiet antoi leivän myös hänen pojalleen ja tämän pojalle Vilho Viinikaiselle. Hän oli Sakari Viinikaisen isä. — Olen ammatinvalinnan suhteen suvun musta lammas. Olen sitä myös siksi, että nuoruus meni viinan kanssa läträtessa sumussa ja humussa, opetusneuvos Viinikainen sanoo. Sakari Viinikainen syntyi Paltamon Kontiomäessä pieneen rautatieläisyhteisöön, jota kutsuttiin Puutteenperäksi. Kun Viinikainen oli viisivuotias, perhe palasi Kouvolan Käpylään, jossa se oli asunut jo ennen Kainuuseen siirtymistä. Eräs senaikaisista lapsuusystävistä muistaa vieläkin, mitä Kainuusta Kouvolaan muuttanut pikkupoika ensimmäiseksi tokaisi. — Mulla on Kajjaanin pankissa tuhatlappune. Ei ollut, mutta valheella saattoi tehdä muihin rautatieläislapsiin vaikutuksen. Ystäviä Viinikaiselta ei puuttunut. Kotinurkkien kaverit pysyivät kavereina vielä silloinkin, kun Viinikainen siirtyi oppikouluun. Isompien esimerkkiä matkittiin, ja 13-vuotiaana Viinikainen teki kaverinsa kanssa kiljua. — Ei kai siinä ollut edes prosentteja, mutta sen varjolla pystyi käyttäytymään rempseästi. Pääsin sen taakse piiloon. Kilju juotiin kotihipoissa, ja kaverukset yrittivät tehdä vaikutuksen tyttöihin. Oppikoulukaverit eivät alkoholia juuri käyttäneet, mutta Käpylän kaveriporukassa känni oli tuttu juttu. Useat nuoret käyttivät viinaa rajulla tavalla. Viinikainen liittyi joukkoon: humalasta tuli viikoittain toistuva olotila. — Kun olin ensimmäisen kerran todella humalassa, jäin koukkuun heti. Sen avulla pystyi vapautumaan niin loistavalla tavalla. Viinikainen nyrkkeili muutaman vuoden Kouvolan nyrkkeilijöissä. Lisäksi hän voimisteli kotona. Harjoittelu näkyi kropassa. — En ollut mikään kovis, mutta minulla oli tarve vetää kovemman kaverin roolia kuin olinkaan. Viinikainen kertasi yhden luokan, mutta kirjoitti ylioppilaaksi hyvin paperein. Asepalveluksen hän halusi käydä kovimmassa mahdollisessa paikassa. Laskuvarjojääkäriksi abiturientti ei ehtinyt hakea, joten Viinikainen suoritti varusmiespalveluksen rannikkojääkärinä Porkkalassa. Intin jälkeen Viinikainen jatkoi kesävänrikin tehtävissä Vekaranjärvellä. Hänet oli hyväksytty jo syksyllä alkavaan kadettikouluun, mutta loppukesästä humalahakuisuus kostautui. Esimies passitti humalaisen upseerin heti aamusta takaisin nukkumaan. Kuinka ollakaan, Viinikainen kulkeutui kämppäkaverinsa kanssa Kuopioon, josta hän palasi varuskuntaan vasta muutamaa päivää myöhemmin. Viinikainen joutui kuulusteluun. Putkatuomio näytti varmalta, mutta Viinikaisen työsuhde oli päättymässä. Esimies kaivoi kotiuttamistilanteessa kuulustelupöytäkirjat esiin ja kysyi, olisiko Viinikainen edelleen menossa kadettikouluun. — Kyllä. Kuulustelupöytäkirja revittiin. Kadettikoulun sijaan Viinikainen meni poliisikouluun. Kuntotesteissä hän veti minuutissa 17 leukaa. Kaikissa urheilusuorituksissa hän oli kurssin kärjessä. — Poliisiopiston kokelaskurssi sujui erittäin hyvin, mutta viinan käyttö jatkui. Nuoremman konstaapelin pesti löytyi Porista. Vuorotyövapaat menivät poikamiehellä huuruisesti. Tuli tapeltuakin. Vuoden päästä Viinikainen siirtyi suojelupoliisin tehtäviin Helsinkiin. Muutaman synkän kuukauden jälkeen hän otti lopputilin, kun virkavapaata ei myönnetty. Viinikaisen oli hakenut rauhanturvaajaksi Kyprokselle. Pesti Kyproksella kesti vain pari viikkoa. Rauhanturvaaja Viinikainen sai juopottelun vuoksi lopputilin. — Ei siinä mieli vettä keittänyt. Olin lähtenyt suurin eväin maailmalle ja palasin maitojunalla takaisin. Viinikainen sai poliisin töitä Elimäeltä. Kohta hän siirtyi Joensuuhun, missä hän tapasi vaimonsa. Juopottelu jatkui, mutta Viinikainen suoritti poliisiopiston kakkoskurssin ja jatkoi sen jälkeen rikospoliisin tehtävissä. Työnteko alkoi hyytyä. — Ei se mitään työntekoa enää ollut. Viinalle haiseva rikospoliisi ei pysty paljon ihmisten kanssa olemaan. Rikospoliisista tuli opiskelija. Lahjakas, elämää nähnyt mies valmistui Joensuun korkeakoulusta luokanopettajaksi vajaassa kolmessa vuodessa. Siinä sivussa hän suoritti humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Ja juopotteli rankasti. — Aloin tajuta, että jotain oli pahasti vinossa. Olin välillä monta kuukautta ilman alkoholia. Sitten tuli taas hullu ajatus, että jos ihan vähän vaan. Ja jos ei ottaisi krapularyyppyä. Otin kuitenkin aina sen krapularyypyn. Silloin sisältäni löytyi toinen mies. Jossain vaiheessa Viinikainen huomasi ihmettelevänsä, että jotkut opiskelijakaverit olivat aina baarissa. Sitten hän tajusi, että hän oli itse juonut heidän kanssaan edellisen viikonlopun. Ja viikon siinä välissä. Moraalinen krapula kesti sen jälkeen kaksi viikkoa. — Juominen oli järjetöntä. Se oli kaukana kivasta. Se oli pakkomielteistä. Toukokuun viimeisellä viikolla hän oli viimeisen kerran humalassa. Siitä on lähes päivälleen 41 vuotta. — Jokainen alkoholisti, joka raitistuu, on ihme. Ei ole lääkettä, jota joku toinen voisi alkoholistille antaa, Viinikainen sanoo. Hän ei halua raittiusapostoliksi, mutta on itse esimerkki siitä, että alkoholismista voi toipua. Yksin se on vaikeaa. Saman kokeneiden ystävien tuki on tärkeää. Viinikainen antaa vihjeen. — Saamme vain sen verran, mistä olemme valmiit luopumaan. Raittiutta ei saa, ellei luovu viinasta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/25/Vuoden%20jutut%3A%20Saat%20vain%20sen%2C%20mist%C3%A4%20luovut/2016221678126/4