Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Vihisbuumille ei näy loppua Kouvolalaisen Hoviruoan hittituotetta oli loppukesästä myyty noin miljoona kappaletta. Vegaaniyhteisö järjesti tuotteen kunniaksi festivaalin Helsingissä. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 5.8.2016. Vihisbuumille ei näy loppua Kouvolalainen elintarvikeyhtiö Hoviruoka toimitti viime syyskuussa uutuustuotettaan Kasvispiirakkaa noin 50 kauppaan koko maassa. Toimitusjohtaja Pekka Kaikkonen ei osannut kuvitellakaan, millainen mylläkkä lanseerauksesta seuraa. Nyt vajaata vuotta myöhemmin vihikseksi kutsuttua tuotetta myydään noin 2 000 kaupassa ja sen innoittamana järjestetään festivaali Helsingissä. — Vihiksen menestys on ollut aivan ainutlaatuista oman 30-vuotisen yrittäjäurani aikana. Meille on tullut satoja tuotetta ylistäviä sähköposteja, Kaikkonen sanoo. Helsingin Teurastamolla 12. elokuuta järjestettävän Vihisfest 2016:n taustalla on vegaanista mättöruokaa kannattava noin 18 000 jäsenen Facebook-ryhmä Sipsikaljavegaanit. — Idea festivaaliin ja sen nimeen lähti meiltä järjestäjiltä. Otimme yhteyttä Hoviruokaan ja pyysimme yritystä mukaan, sanoo tapahtuman tuottaja Jukka-Pekka Tolvanen. Hoviruoka toimittaa tapahtumaan tuhansia vihiksiä. Lisäksi tarjolle viedään ennakkomaisteluun syyskuussa kauppoihin tulevia kasvishampurilaisia. — Vihiksen suosio lähti täysin lapasesta viime syksynä, eikä se näytä hiipuvan. Ne ovat edelleen ainoita todella hyviä eineksiä vegaaneille, Tolvanen sanoo. Hoviruoan tilikausi päättyy syyskuussa. Kaikkonen arvioi, että liikevaihto tulee kasvamaan viisi prosenttia viime kauden noin 9,3 miljoonasta eurosta. — Lihapiirakka on edelleen meidän selvästi suosituin tuotteemme. Vihiksen menekki on siitä vain muutamia prosentteja, mutta myös sen suosion kasvu näkyy tuloksessa. Suomalaiset syövät vuosittain noin 27 miljoonaa Hoviruoan valmistamaa lihapiirakkaa. Kaikkosen mukaan vihiksiä on ensimmäisen tuotantovuoden aikana mennyt kaupaksi yli miljoona. — Vihisbuumi on ollut meille tärkeä ennen kaikkea siksi, että se on tuonut paljon näkyvyyttä. Lisäksi saamme nyt uutuustuotteita helpommin kauppoihin. Keväällä toimitimme Kasvispihviä heti noin 300 kauppaan. Kaikkonen arvioi, että Hoviruoan kasvisruokatuotteiden osuus kokonaisliikevaihdosta tulee nousemaan lähitulevaisuudessa yli kymmeneen prosenttiin. — Vuoden aikana aiomme tuoda markkinoille neljästä kahdeksaan uutta tuotetta. Yleensä uusista tuotteista noin 20 prosenttia jää elämään ja 80 prosenttia poistuu parin vuoden kuluessa. Lue koko uutinen:

