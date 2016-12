Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kauppakeskus Veturissa joulualet alkoivat tapaninpäivänä — lähditkö sinäkin ostoksille? Joulualet ottivat tänä vuonna varaslähdön Kouvolassa, kun kauppakeskus Veturissa suurin osa liikkeistä avasi jo tapaninpäivänä ovensa. Lokakuussa Veturissa avanneen Goodwearin myyjä Liia Sinkkosen mukaan päivä on kiireinen. — Hyvin on lähtenyt alennusmyynti käyntiin. Suurimpana erona joulumyyntiin näkyy, että nyt ostetaan vaatteita itselle. Ennen joulua myimme paljon lahjakortteja. Kosmetiikkaa myyvässä Kick’s liikkeessä on myös riittänyt asiakkaita koko päivän. — Vilinää on ollut. Moni varmasti haluaa tulla ostamaan parhaat päältä heti alennusmyyntien alkaessa, Kick’sin myyjä Sara Pulkamo sanoo. Kaupan liiton edunvalvoja Tuula Loikkanen uskoo, että tapaninpäivä on hyvä myyntipäivä. — Jouluale lähtee joka vuosi vikkelästi käyntiin heti pyhien jälkeen. Ihmiset lähtevät yleensä jo tapaninpäivänä kotoa liikenteeseen, joten tuskin tämä vuosi on poikkeus. Lisääntyneistä alennuskampajoista huolimatta joulun jälkeen alkavat kausialennusmyynnit ovat edelleen tärkeitä suomalaisille, kertoo Loikkanen. Kaupan liiton tuoreen selvityksen mukaan valtaosa kuluttajista seuraa joulusesongin alennusmyyntejä. Naisille perinteiset kausialennusmyynnit ovat tärkeämpiä, kun taas miehet etsivät innokkaammin Black Friday- ja Cyber Monday -tyyppisiä kampanjatuotteita. — Kyse lienee siitä, että joulua edeltävät esimerkiksi elektroniikan, urheiluvälineiden ja kosmetiikan kampanjat vetävät miehiä lahjaostoksille ja joulun jälkeiset kausialennusmyynnit naisia vaateostoksille, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvelee. Perinteisesti suomalaiset ostavat joulualeista vaatteita, elektroniikkaa ja urheiluvälineitä. Myös sisustus- ja taloustavarat sekä kosmetiikka ovat alennusmyyntien kestohittituotteita. Säät kuitenkin vaikuttavat siihen, mitä myydään ja toisaalta siihen, mitä kuluttajat ostavat. — Vaihtelevat säät vaikuttavat etenkin vaatteiden ja urheiluvälineiden myyntiin. Tänä vuonna Etelä-Suomen aikainen talvi vauhditti talvivaatteiden ja talviurheiluvälineiden kauppaa syksyllä. Sää on taas lauhtunut, joten talvisia tuotteita voi löytyä myös alennuskoreista, kun kaupoissa tehdään tilaa kevään tuotteille, Loikkanen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/26/Kauppakeskus%20Veturissa%20joulualet%20alkoivat%20tapaninp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4%20%E2%80%94%20l%C3%A4hditk%C3%B6%20sin%C3%A4kin%20ostoksille/2016221703329/4