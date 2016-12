Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoolta puuttui JYP-ottelusta flunssan takia peräti viisi vakiokokoonpanon pelaajaa KooKoon pukuhuoneen seinällä kävi maanantaina kolme eri kokoonpanoa.Joukkueeseen joulun aikana iskenyt flunssaepidemia pakotti tekemään muutoksia pikavauhdilla. Johtavien pelaajien poissaolo ei voinut olla näkymättä peliesityksessä Jyväskylän JYPiä vastaan, vaikka KooKoo taas kaikkensa antoikin.Kouvolalaisjoukkueen viiden ottelun voittoputki katkesi, ja JYP onnistui nipistämään kauden ensimmäisen voittonsa KooKoosta kolmannessa kohtaamisessa. KooKoo jäi kolmannen kerran tällä kaudella maalitta — ensimmäistä kertaa kotonaan — JYPin juhliessa maalein 0—3 (0—0, 0—1, 0—2).KooKoolta puuttui taudin takia peräti viisi vakiokokoonpanon pelaajaa: Josh Green, Jarkko Malinen, Mika Koivisto, Mikko Lehtonen ja Jarkko Immonen. Eli sivussa oli peräti kolme keskushyökkääjää!Immonen ja Malinen kuuluivat vielä iltapäivällä kokoonpanoon, mutta tukkoinen olo ei mahdollistanut pelaamista. Lisäksi joukkueen hanakin taklaaja Toni Hyvärinen on joutunut vammojensa takia olemaan poissa jopa puolet otteluista.KooKoo sai lainattua laituri Miika Heikkilän Tapparasta. Puolustaja Ossi-Petteri Grönholmista tehtiin hyökkääjä alkuverryttelyn jälkeen, kun selvisi, ettei Immonen pelaa.Päävalmentaja Tuomas Tuokkola ei surkutellut eikä selitellyt. Hän näki taisteluilmeisen KooKoon, joka oli kolmannessa erässä maalin takaa-ajossa parempi joukkue, mutta ”kiekko ei tällä kertaa pomppinut”.— Aika uskomaton päivä tämä oli, mutta emme voi poissaoloille mitään, ja tämä on näitä vaiheita, jotka kauteen kuuluvat. Toisen erän alku oli vaikea, mutta muutoin esitys oli miehekäs. Ihan arvokas esitys näiltä pelaajilta, jotka olivat mukana, ja juuri hehän meitä aina kiinnostavat.KooKoon oma kasvatti Santeri Salmela, 16, teki liigadebyyttinsä puolitoista viikkoa sitten Lappeenrannassa, ja nyt oli uran ensimmäisen kotiottelun vuoro. Peliaikaa tuli vajaat 14 minuuttia.Urheilujohtaja Jarno Kultasen puhelinliikenne Tampereen Hakametsän suuntaan on tuonut apuja KooKoon repaleiseen miehistöön, sillä Heikkilän lisäksi KooKoossa pelaa ennestään toinen Tappara-laina, puolustaja Niko Tuhkanen.— Kiitoksia Kultsille ja Tapparalle. Jos nuo miehet otettaisiin vielä pois, aika vähiin kävisi, Tuokkola tokaisi.KooKoo lähtee jo tiistaina perinteiseksi muodostuneelle Oulu—Vaasa-kiertueelle. Keskiviikkona vastassa on Kärpät ja perjantaina Sport. Flunssa-aalto sotkee kolme hotelliyötä kestävän keikan järjestelyjä.— Vielä on epäselvää, montako äijää istuu bussiin, Tuokkola sanoi.Tapaninpäivän yleisöluistelulla, kasvomaalauksilla ja pomppulinnalla maustettu perhepeliteema onnistui Kouvolan jäähallissa, jossa laskettiin kauden toiseksi suurin yleisömäärä 4610. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/26/KooKoolta%20puuttui%20JYP-ottelusta%20flunssan%20takia%20per%C3%A4ti%20viisi%20vakiokokoonpanon%20pelaajaa/2016221703741/4