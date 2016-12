Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lentävä hiirenloukku ahertaa Valkealassa Valkealassa talvehtii yksinäinen hiiripöllö. Se on löytänyt alueen, jossa ainakin paikallisesti pikkujyrsijätiheys on hyvin suuri. Pöllö istuu sähkölangalla tai puun latvassa aina silloin kun se vaanii sopivaa syötävää. Pöllöjen saalistus perustuu kuuloon vähintään yhtä paljon kuin näköönkin. Langalla istuva pöllö tekee sekä näkö- että kuulohavaintoja. Kuunteleva pöllö kääntelee hauskasti päätään puolelta toiselle. Tämä kertoo siitä, että pöllön päässä oleva pieni tietokone määrittelee juuri hangen alta kuuluvan rapistelun tarkkaa paikkaa. Kun sijaintitieto on kunnossa, pöllön katse lukittuu tähän pisteeseen samalla kun pöllö lähtee nopeaan syöksyyn. Se pystyy iskemään kyntensä useimmiten juuri oikeaan kohtaan hangessa ja näin myyrä, joka liikkui äsken varomattomasti, jää pöllön saaliiksi. Napattuaan saaliin pöllö nousee takaisin samalle paikalle, josta lähtikin. Pöllö syö vain osan pyytämästään saaliista. Ylijäämän se kätkee metsään sieltä löytämäänsä sopivaan koloon tai oksanhaaraan. Nyt kun saalista tulee hyvin, on tärkeää, että pöllö tekee näitä varastojaan. Niitä tarvitaan sitten, kun ajat muuttuvat ja säät kovenevat. Pöllön ainoa ja tärkein tehtävä on säilyä hengissä kevääseen saakka. Sitten se alkaa siirtyä kohti pohjoista ja pesimäalueitaan aloittaakseen uuden lisääntymiskautensa. Hiiripöllö syö pari pikkujyrsijää päivässä ja varastoi pari kolme. Talven aikana pöllö poistaa pellolta sadoittain pikkujyrsijöitä. Keväällä vain onnekkaimmat karvakorvat ovat enää jäljellä. Nyt joulun tienoilla vallitsevat vesikelit näyttävät auttavan hiiripöllöä saalistuksessa. Myyrien kolot kastuvat, joten myyrät joutuvat liikkumaan enemmän jatkuvasti ohenevan lumipeitteen alla. Siitä syntyy ääntä ja tämä taas helpottaa pöllön työskentelyä. Kylläinen pöllö näyttää katoavan jonnekin. Itse asiassa syötyään ja varastoituaan muutaman hiiren tai myyrän pöllö siirtyy vain sopivaan päivälepopaikkaan. Turvallisuussyistä se valitsee lepopaikkansa oksiston kätköistä. Näin sattumalta ohilentävästä kanahaukasta ei ole sille varaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/26/Lent%C3%A4v%C3%A4%20hiirenloukku%20ahertaa%20Valkealassa/2016221698811/4