Kouvolan Sanomat: Valkealan tapaninhiihdoissa keskieurooppalainen keli Lauhasta säästä ei ollut tänä vuonna vastusta hiihtokisojen järjestäjille ja itse hiihtäjille: Valkealan tapaninhiihdot saatiin käytyä suunnitelman mukaan. Fiilis oli silti keskieurooppalainen, kun lämpömittari näytti viittä plusastetta. Lunta oli onneksi vielä siellä missä pitikin eli latu-uralla. Siitä syvä kumarrus lähtee paikallisten hiihtourheilun ystävien talkootyön suuntaan. Aamun vesisade ei jättänyt kysymysmerkkejä pitovoitelusta ja liisterille riitti kysyntää. Liisterin eri värisävyjä pursutteli pohjaan Veijo Piirainen, jonka valmennettava Matias Hyvönen tuli mittaamaan maan kärkihiihtäjien vauhtia 16-vuotisten sarjassa. Se olikin hiihtojen kovatasoisin. Pasi Hyvönen aprikoi Lahden Hiihtoseuraa edustavan poikansa mahdollisuuksia etukäteen varovaisen toiveikkaasti. — Pari kakkossijaa on alla ja perinteinen on Matiaksen parempi tyyli. Emil Liekari ja Olli-Pekka Laitila ovat kyllä kovia kotiladullaan. Vehkalahden Veikkojen (VeVe) kasvatti Laitila on viime kauden Hopeasomman ja Koululiikuntaliiton mestari, joka siirtyi täksi kaudeksi Kouvolan Hiihtoseuraan (KHS) Liekarin seurakaveriksi. Kaksikon meno oli omaa luokkaansa ja Laitila löi Liekarin 6,6 kilometrin matkalla yli 40 sekunnilla. Tyttöjen vastaavassa sarjassa Lappeen Riennon Siiri Kaijansinkko piti kymenlaaksolaiset kurissa. Toiseksi tullut Heidi Nikkinen (KHS) jäi voittajasta liki 38 sekuntia ja oli osin tyytyväinen kisaansa. — Ensimmäinen kierros meni vielä hyvin, mutta toisella tuli vaikeuksia. Alavatsan pistos on harmittavan tuttu juttu, mutta selvyyttä sen aiheuttajasta ei ole vielä saatu. Lue koko uutinen:

