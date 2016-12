Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Esitys: Kaikki Kuusankosken voimajohtopylväät säästetään Kuusankosken voimajohtopylväät saivat uuden elämän, kun Kouvolan rakennusvalvontapäällikkö esitti purkulupahakemuksen hylkäämistä. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 1.10.2016. Esitys: Kaikki Kuusankosken voimajohtopylväät säästetään Kouvolan rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen ehdottaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että Kuusankosken kahden teräsbetonisen voimajohtopylvään purkulupahakemus hylätään. Tekninen lautakunta päätti syyskuun puolivälissä, että jäljellä olevista neljästä pylväästä kahdelle haetaan purkulupaa ja kaksi kunnostetaan. Teknisen lautakunnan mukaan kunnostettavat olisivat Kuusaantien vieressä oleva pylväs 7 ja Sommelon vieressä oleva pylväs 8. Ryynänen esittää, että myös pylväät numero 9 ja 10 tulee säilyttää. Omistajan eli Kouvolan kaupungin tulee selvittää kaikkien neljän pylvään kunto ja tarvittaessa kunnostaa pylväät siten, että ne eivät aiheuta vaaraa ympäristölle, esityksessä todetaan. Kaupunki on aiemmin selvittänyt, että yhden pylvään purkaminen maksaa noin 16 000 euroa ja korjaaminen arviolta 25 000 euroa. Rakennusvalvontapäällikkö perustelee ehdotustaan sillä, että kaikki lausunnonantajat yhtä kuntalaislausuntoa lukuun ottamatta ovat ilmaisseet kannattavansa pylväiden säilyttämistä. Ryynäsen mukaan jäljellä olevat pylväät muodostava vielä riittävästi hahmotettavan kokonaisuuden voimajohtolinjasta. Ne edustavat Kuusankosken kulttuurimaisemaa ja teollista rakennusperinnettä, joka ulottuu aina 1800-luvun loppupuolelle saakka. Kymin osakeyhtiö rakennutti voimajohtopylväät 1940-luvun loppupuolella. UPM siirsi kymmenen pylvään omistuksen kaupungille vuonna 2010. UPM maksoi silloin Kouvolalle 160 000 euron korvauksen, joka perustui pylväiden purkukustannusarvioon. Kaupunki purki kuusi pylvästä vuodenvaihteessa 2012—2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää purkulupahakemuksesta ensi viikon keskiviikkona. Rakennusvalvontapäällikkö olisi voinut tehdä asiasta viranomaispäätöksen, mutta hän halusi palauttaa päätöksentekovallan lautakuntaan. — Asia on ollut niin paljon tapetilla ja siitä on erilaisia mielipiteitä, joten minusta on oikein, että lautakunta varsinaisena viranomaisena tekee päätöksen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/26/Vuoden%20jutut%3A%20Esitys%3A%20Kaikki%20Kuusankosken%20voimajohtopylv%C3%A4%C3%A4t%20s%C3%A4%C3%A4stet%C3%A4%C3%A4n/2016221689114/4