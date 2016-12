Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Lamminmäen valtakausi päättyy Kahdeksan vuotta Kouvolaa johtanut Lamminmäki ilmoitti lokakuussa siirtymisestään Kuntaliittoon. Lamminmäki sanoi nojaavansa oman työnsä arvioinnissa kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 29.10.2016. Lamminmäen valtakausi päättyy Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki jättää virkansa. Hänet on valittu Kuntaliiton yhteysjohtajaksi. Lamminmäki lähtee Kouvolasta tuttuun työpaikkaan: hän toimi Kuntaliitossa asiantuntijatehtävissä sekä Brysselin toimiston johtajana vuosina 2000—2007. — Tarjoutui hieno tilaisuus, josta on vaikea kieltäytyä. Valinta osoittaa arvostusta sitä työtä kohtaan, jota Kouvolassa on tehty viime vuosien aikana. Lamminmäki aloitti Kouvolan seudulla kesällä 2007 Kuusankosken kaupunginjohtajana. Sen jälkeen hän siirtyi kuntaliitosprojektin muutosjohtajaksi ja vuoden 2009 alusta uuden Kouvolan kaupunginjohtajaksi. — Käytännössä koko aika on ollut muutoksen johtamista. Tämä on ollut monella tavalla mielenkiintoista ja opettavaista aikaa, kesäkuussa 61 vuotta täyttänyt Lamminmäki sanoo. Lamminmäki jatkaa, että valtion leikkaustoimet ovat vieneet kaupungin tulopohjasta yli kahden veroprosentin tuottoa vastaavan summan. Samalla teollisuuden rakennemuutos ja tuhansien työpaikkojen menetykset ovat tuoneet omat haasteensa uuden kaupungin rakentamiseen ja palvelujen järjestämiseen. Lamminmäkeä on arvostelu vuosien aikana kovin sanoin. Hän sanoo nojaavansa oman työnsä arvioinnissa johtajasopimukseen kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen. — Kaupunginhallitus on antanut selvät tavoitteet. Arvioinnit tavoitteiden saavuttamisesta ovat olleet hyviä, eli tavoitteet on pääosin saavutettu. Lamminmäki katsoo, että Kauppalehden viimekesäisen kaupunkianalyysin ”Mainettaan parempi Kouvola kuvaa hyvin tilannetta. — Kaupunki ei ole varakas, mutta se on hoitanut asiansa tehokkaasti. Talous on kohtuullisessa kunnossa, lainamäärä keskiarvoja alhaisempi ja muutkin tunnusluvut vertailukelpoisia. Kaupunginjohtaja kiistää, että kaupunginjohtajan vallan kaventuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen menettämisen takia olisi vaikuttanut hänen lähtöönsä. — Sillä ei ollut mitään merkitystä. Nyt lähden uuden tehtävän haasteisiin ja pääsen muutokseen eri perspektiivistä mukaan. Hässäkkä on päällä joka tapauksessa, hän sanoo. Yhteysjohtajan tehtävä on uusi Kuntaliitossa. Tehtäviin kuuluu tukea kuntia muutoksessa, jonka sote- ja maakuntauudistus tuo mukanaan sekä toimia Kuntaliiton johdon tukena asiakkuustyön kehittämisessä ja koordinoinnissa sekä erityisesti suurten kaupunkien asiakkuuksissa. — Lauri Lamminmäki tuntee kuntakentän ja myös Kuntaliiton. Uskomme, että hänen kokemukselleen on paljon käyttöä työmme kehittämisessä, Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen arvioi tiedotteessa. — Tämä hetki kuntien murroksessa on ainutkertainen ja siksi myös ammatillisesti erittäin kiinnostava, Lamminmäki tiivistää. Kouvolan talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell sanoo kuulleensa asiasta perjantaiaamuna. — Lauri soitti aamusta ja kertoi uutisen. En osaa vielä arvioida, miten etenemme. Kaupunginjohtaja-asia on varmasti pöydällä kaupunginhallituksessa jo 7. marraskuuta. Asiantuntijajohtaja ei lyö nyrkkiä pöytään Kouvolassa on niin paljon isoja asioita kesken, etten olisi halunnut tämän tapahtuvan. Näin kommentoi Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka (kok.) Lamminmäen irtisanoutumista. Isoilla asioilla hän viittaa muun muassa sote- ja maakuntauudistukseen. Hän sanoo, että sote-asioissa Lamminmäellä on ollut merkittävä rooli. — Tässä kohdassa uuden kaupunginjohtajan etsiminen ei ole niitä kaikkein mukavimpia asioita. Uuden henkilön hyppääminen samaan rytmiin ei ole helppo homma. Aikataulu uuden kaupunginjohtajan etsimisessä on tiukka. Larikan mukaan johtajahaku alkaa mahdollisimman pian. Seuraavan kerran kaupunginhallitus kokoontuu 7. marraskuuta. — Sovimme Lamminmäen kanssa, ettei hän pidä lomia vaan on töissä koko irtisanomisajan. Larikka kuuli nykyisen kaupunginjohtajan lähdöstä torstaina. — Mietteet ovat vakavat. Mutta toki ymmärrän, että kun hänelle tämmöinen tilaisuus siunaantuu, hän siihen tarttuu. Vaikka Lamminmäen lähtö yllätti Larikan, hän ei ole huolissaan Kouvolan tulevaisuudesta. — Uskoisin, että ison kaupungin johtajaksi on hakijoita. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja määrittelee Lamminmäen asiantuntijajohtajaksi, joka ei lyö nyrkkiä pöytään. — Hän ottaa asioista vahvasti selvää, tuo tiedot ja yksityiskohdat hyviin esiin ja antaa niiden vaikuttaa. Larikan mielestä on huolestuttavaa, että viimeisen parin vuoden aikana merkittävissä viranhaltijatehtävissä olleet ovat lähteneet Kouvolasta. Lamminmäen lisäksi ovat irtisanoutuneet muun muassa apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen ja hallintojohtaja Jari Niemelä. — Asiat ovat meillä niin suuria, että ne vaativat pitkän perehtymisen. Johtaminen vaikeutuu todella paljon, kun ratkaisevilta paikoilta lähtee ihmisiä. Larikan mukaan viranhaltijoiden lähtöhaluista on puhuttu ”erilaisissa porukoissa”, erilaisin lopputuloksin. — Kouvolassa poliittinen päätöksenteko ei ole koskaan ollut virkamiehille niin auvoista. On käynyt monta kertaa siten, että valtuutetut ovat alkaneet tehdä viranhaltijoiden asioita: ovat osallistuneet sekä valmisteluun että päätöksentekoon. Larikka ei halua kertoa esimerkkejä, koska sillä tavalla osoittaisi sormella johonkin suuntaan. — Kaikista näteimmin sanottuna: Kouvolassa menevät roolit sekaisin. Lue koko uutinen:

