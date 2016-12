Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: MyPa-talosta kehitetään uutta monitoimikeskusta MyPa-talo sai syyskuussa uudet isännät. Jalkapalloilu pysyy edelleen ytimessä, mutta sen ohella uusi yhtiö markkinoi taloa työ-, harrastus- ja juhlakäyttöön. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 15.9.2016. MyPa-talosta kehitetään uutta monitoimikeskusta Myllykosken Pallon päämajaa, MyPa-taloa, seuran konkurssin takia uhannut huutokauppa oli liikaa Myllykoski-klubin jäsenille. Yhdistyksen kevätkokouksessa pöydälle nostamalle asialle pantiin piste keskiviikkona. Myllykoskelaistaustaisen Juha Jokimiehen omistama Riverman Invest Oü osti MyPa-talon. Kauppasummaa ei kerrota, mutta ostajan asiamiehenä toimivan Erik Wetzerin mukaan yhteisymmärrys kauppahinnasta löytyi nopeasti. — Pankki pyysi yli sataa tuhatta euroa, ja me tarjosimme alle sen. Hinta löytyi sieltä välimaastosta, Wetzer sanoo. MyPa-talon toiminnan pyörittäjäksi perustetaan oma osakeyhtiö, jossa Riverman Invest on pääosakkaana. Yhtiö valmistaa Viron Pärnun seudulla työmaaparakkeja, joista valtaosa tuodaan Suomeen. Työrukkasena toimivan uuden osakeyhtiön nimi ja hallituksen kokoonpano ovat vielä auki. — Se tulee ottamaan vastuulleen talon pyörittämisen, kehittämisen ja vuokrauksen. Täällä on loistavat tilat pitää kokouksia, syntymäpäiviä ja juhlia, Wetzer toteaa. Virolaisyhtiön omistajan Juha Jokimiehen rakkaudesta entistä kotiseutuaan kohtaan ilmentää sekin, että mies oli kiinnostunut Anjalankosken entisestä kaupungintalosta. — Sanoimme, että meillä on tässä kaksi parempaa vaihtoehtoa, Wetzer sanoo myös Myllykosken seurataloon viitaten. Perustettavan osakeyhtiön sadan euron hintaista osaketta myydään vapaasti. — Tästä ei ole tarkoitus tehdä voittoa tuottavaa yhtiötä vaan juniorijalkapallon, jalkapallon ja muidenkin urheilumuotojen toimintakeskus. Vuokralaisena olevalle keilahallille etsitään uutta vetäjää. Talon uusien toimintamuotojen ideoiminen on niin ikään mietintämyssyssä. — Ideoina on esitetty esimerkiksi pubi-iltoja mestareiden liigan otteluiden yhteydessä. Tilat ja paikat soveltuvat hyvin monenlaiseen toimintaan. Kouvolan Jalkapallon C15-joukkueen valmennusvastaava Toni Huttunen saapui iltapäivällä MyPa-talolle MyPa-junioreiden toimiviin tiloihin. Hän kuunteli kiinnostuneena Wetzerin ajatuksia MyPa-talon kehittämisestä. — Näkisin mahdollisuutena keskittää kaikkien Kouvolan Jalkapallon junioriseurojen toimintaa tänne, Huttunen sanoi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/26/Vuoden%20jutut%3A%20MyPa-talosta%20kehitet%C3%A4%C3%A4n%20uutta%20monitoimikeskusta/2016221688411/4