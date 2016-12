Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Poksin vastaava lääkäri pettyi poliitikkoihin Poksissa työskentelevä Miia Melkoniemi oli vähällä irtisanoutua. Perhe sai hänet pysymään Kouvolassa. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 7.11.2016. Poksin vastaava lääkäri pettyi poliitikkoihin Alakulo viipyilee Pohjois-Kymen sairaalan Poksin käytävillä. Sairaalan tuore vastaava lääkäri ja anestesiaylilääkäri Miia Melkoniemi, 39, myöntää haistavansa, että työntekijöiden pinnat ovat kireänä. Melkoniemi aloitti Poksin vastaavana lääkärinä marraskuun alussa — pitkien suostuttelujen jälkeen. Hän hoitaa tehtäväänsä oman työnsä ohella. — Onnittelujen lisäksi minulle on sanottu suoraan, että otan osaa. Syynä tunkkaiseen tunnelmaan on valtiovallan viesti: Poksin leikkaustoiminnan ja erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhoidon yhteispäivystyksen lähtölaskenta on alkanut. — Emme tiedä varmuudella tuleeko terveydenhuoltolakiin muutoksia, ennen kuin eduskunta hyväksyy sen. En usko, että tulee. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus astuu virallisesti voimaan vuonna 2019. — Lakiesityksen mukaan Kouvolaan jäisi terveyskeskusten ilta- ja viikonloppuvastaanottoa. Ympärivuorokautiseen päivystykseen tarvitaan erillislupa. Sote-uudistus on näkynyt Poksissa siten, että irtisanoutumisilmoituksista on tullut osa arkea. Ensi vuoden alusta sairaalassa työskentelee kolme kirurgian erikoislääkäriä ja heistäkin yksi osa-aikaisena. Anestesialääkäreitä on viisi, heistä Melkoniemen lisäksi kaksi osa-aikaisena. Lisäksi Poks ostaa palveluja vajaalta kymmeneltä kirurgilta. Leikkausurakka on käynyt mahdottomaksi. Suunnitelmien mukaan jo ensi vuonna osa Poksin leikkauksista tehtäisiin Kymenlaakson keskussairaalassa Koksissa. Yhteisymmärrystä Poksin ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Carean välillä ei ole vielä löytynyt. Toteutuessaan muutos merkitsee sitä, että noin viisi potilasta vuorokaudessa vietäisiin Kotkaan. Kirurginen potilas ei ole aina leikattava potilas, mutta hän vaatii kirurgista hoitoa. Sellaisia hoitoja ovat esimerkiksi akuutit haimatulehdukset. Ostopalvelulääkäreiden ja Carean palveluiden lisääminen säteilee Kouvolan budjettiin. Hoito on Careassa Poksia kalliimpaa ja keikkalääkäreiden palkkiot virkalääkäreiden palkkoja suuremmat. Poksissa on viisi osastoa. Vuodepaikkoja on 124. Melkoniemi tietää, että vuodeosastojen lakkauttamiset tulevat jossain vaiheessa ajankohtaisiksi. Lähtökuopissa eivät ole vain lääkärit. Leikkausaleissa hoitajatilanne on toistaiseksi hyvä. Sen sijaan vuodeosastoilla ja ensiavussa on käynyt kato. Melkoniemi itsekin oli vähällä lähteä. Hän kävi haastattelussa Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja tuli valituksi. Perhe sai hänet pysymään Kouvolassa. Melkoniemi muutti Kouvolaan kahden pienen lapsensa kanssa vuonna 2014. Esikoinen aloitti tänä syksynä koulun. Myös Melkoniemen vanhemmat asuvat Kouvolassa. Melkoniemen mukaan sairaalan henkilökunta kokee, etteivät kouvolalaiset kansanedustajat Markku Pakkanen (kesk.) ja työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) ole puolustaneet Poksin olemassaoloa riittävän ponnekkaasti. — En tietenkään tiedä, mitä kulisseissa tapahtuu. Yleensä oman alueen kansanedustajat tekevät hyvin tiettäväksi äänestäjilleen, että he ovat ainakin kaikkensa yrittäneet. Sote-asioissa sellaista vaikutelmaa sairaalan työntekijöille ei ole tullut. Melkoniemen mukaan henkilökunta myös kokee, että joillekin kuntapoliitikoille oma sairaala ei ole kovin tärkeä. — Joidenkin mielestä pitäisi ajatella sairaanhoitopiirin parasta, he ovat kuin Careaan kallellaan. Tämmöisen vaikutelman me olemme saaneet. Koksin lääkäreiden viesti on ollut, että voimavarat pitää keskittää keskussairaalaan, Melkoniemi kertoo. Hän sanoo ymmärtävänsä eteläkymenlaaksolaisiakin. — Totta kai jokainen haluaa pitää omastaan kiinni. Keskussairaala vain sattuu sijaitsemaan maakunnan toisella äärilaidalla. Alueen toisessa äärilaidassa on iso väestökeskittymä, jolla ei ole kohta oikein mitään. Emme me voi unohtaa kouvolalaisia ja todeta, että antaa mennä vain. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/26/Vuoden%20jutut%3A%20Poksin%20vastaava%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ri%20pettyi%20poliitikkoihin/2016221689807/4