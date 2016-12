Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Sote näivettää Poksin Sosiaali- ja terveysuudistuksen vaikutuksia Kouvolaan on pähkäilty pitkin vuotta. Syyskuussa kerrottiin, että Kouvola haluaa säilyttää leikkaukset yksityisen yrityksen avulla. Se voi onnistua, jos laki sallii potilaalle laajan valinnanvapauden. Juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 25.9.2016. Sote näivettää Poksin Sote-uudistus hävittää Pohjois-Kymen sairaalan. Näin sanoo Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka. — Poks häviää, koska kaikki ne palvelut, joita Poksissa on, keskitetään keskussairaalaan Kotkaan. Samaa sanoo myös moni haastateltu asiantuntija. Larikan näkemystä tukevat lisäksi valmisteilla olevat sote-lait sekä päivystysasetuksen muutos. Se sallii Kouvolaan vain pienet toimenpiteet kuten luomenpoistot ja haavojen tikkaamiset. Poksiin jäisi vuodepaikkoja, joissa hoidettaisiin esimerkiksi kuntoutuspotilaita. — Siis sellaisia, joita nykyisin hoidetaan terveysasemien vuodeosastoilla. Larikka huomauttaa, että Kuusankoskella on jo yksi terveysasema. Sen kunnostamista suunnitellaan. Huonokuntoinen Poks jäisi vaille käyttöä. Poksin katoaminen kartalta on Larikan mukaan juuri se syy, miksi Kouvolan kaupunki suunnittelee yhteisyrityksen perustamista yksityisen terveysjätin kanssa. — Tulisi uusi rakennus, jossa olisi tarjolla perusterveydenhuoltoa, sosiaalipalveluita ja erikoissairaanhoitoa eli juuri sitä palvelua, jota ikääntyvä väestömme kipeästi tarvitsee, Larikka kuvailee. Kaupunki on neuvotellut tällä viikolla kaikkien kolmen yhteisyrityksestä kiinnostuneiden sosiaali- terveyspalveluyritysten kanssa: Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Terveystalon. Terveystalo on neuvotteluissa mukana yhdessä Attendon kanssa. Kouvolan hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu sanoo, että aikataulu on ripeä. — Tavoitteena on, että marraskuun puolivälin tienoilla voimme valita kumppanin yhteisyritykseen. Yhteisyrityksen valmistelua hankaloittaa lakiuudistusten epäselvä tilanne. Esimerkiksi potilaan valinnanvapauden laajuudesta ei ole vielä tietoa. Sosiaali- ja terveysministeriön sote-muutosjohtaja Sinikka Salo sanoi tiistaina Kouvolassa, että valinnanvapaus koskisi lähinnä perusterveydenhuoltoa. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhteisyrityksessä leikattaisiin vain sellaisia potilaita, joilla on varaa maksaa leikkaukset itse tai joiden hoidot korvaa vakuutus. Julkisen puolen leikkauspotilaita tulisi vain vähän. — Siinä tapauksessa yhteisyrityksessä ei olisi mitään ideaa, sanoo Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri. — Mutta jos valinnanvapaus olisi laaja, yhteisyrityksessä hoidettaisiin julkisilla varoilla myös erikoissairaanhoidon potilaita. Lisäksi siellä hoidettaisiin työterveyspotilaita sekä vakuutuspotilaita, jolloin potilasvirtaa riittäisi ja hoidon laatu pysyisi korkeana. Kristeri uskoo, että Kouvolan yhteisyritys vetäisi asiakkaita myös Kouvolan ulkopuolelta. Silloin sen toiminta olisi kannattavaa. Arja Kummun mukaan kaupunki on valmis milloin tahansa ”viheltämään pelin poikki” eli keskeyttämään yhteisyrityksen perustamisen. Näin voi käydä, jos valinnanvapaudesta tulee niin kapea, että yhteisyritys voisi tarjota erikoissairaanhoitoa vain osalle potilaista. Myös Kari Kristerin mielestä alusta lähtien pitää olla varmaa, että yhteisyritys voisi palvella kaikkia. Kaupungin ensisijaisena tavoitteena on edelleen, että sote-palvelut tuotetaan julkisina palveluina. Hallituksen esitys valinnanvapautta koskevasta lainsäädännöstä lähtee lausunnoille marraskuussa. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee yhteisyrityksen perustamiseen liittyviä asioita seuraavan kerran lokakuun 3. päivä. Lue koko uutinen:

