Kouvolan Sanomat: Vuoden jutut: Tuokkola haluaa tehdä paljon muuttamalla vähän KooKoo antoi marraskuussa potkut Petri Mattilalle ja nimesi Tuomas Tuokkolan uudeksi päävalmentajaksi. Vaihdos tuotti tulosta: KooKoo purjehti joulutauolle viiden ottelun voittoputkessa. Oheinen juttu on julkaistu Kouvolan Sanomissa 22.11.2016. Tuokkola haluaa tehdä paljon muuttamalla vähän Lopetetaan jauhaminen ja aletaan hommiin. Näillä sanoilla KooKoon uusi päävalmentaja Tuomas Tuokkola käskytti pelaajat Kouvolan jäähallin kaukaloon maanantaiaamuna. Meneillään oli Tuokkolan ensimmäinen treeni ja alkamassa harjoitus, jossa keskityttiin hyökkäyspään kuvioihin. KooKoo oli tiedottanut kahta tuntia aiemmin vaihtavansa päävalmentajaa. Keväällä 2014 tehtävään nimetty Petri Mattila sai lähtöpassit, ja viimeksi Tampereen Ilvestä kaudella 2015—16 valmentanut Tuokkola palkattiin tilalle. Ensimmäisten harjoitteiden perusteella vaikutti siltä, että Tuokkola haluaa tehdä KooKoon pelistä aiempaa selkeämpää ja suoraviivaisempaa. Joukkueen kapteeni Josh Green seurasi sessiota sivusta viime viikolla saamansa kolhun takia. Hän arvioi, että pelitavan yksinkertaistaminen on hyvä asia. — Meillä on taitavia yksilöitä, mutta olemme pelanneet huonosti joukkueena. Olemme alkaneet miettiä liikaa ja yliyrittää. Greenin mukaan KooKoon peli on puuroutunut. Ongelmat ovat näkyneet katsomoon siten, että avauspeli on ollut hidasta ja epävarmaa. Toisaalta joukkue ei ole saanut riistettyä tarpeeksi usein kiekkoa vastustajan puolustusalueella. Tuokkolan mukaan takalukon aukaisemiseksi ei ole olemassa yksinkertaista ohjetta. Tämän takia hän pyrkii parantamaan peliä aluksi pienillä muutoksilla. — Harjoituksista näki, että täällä on tehty paljon oikeita asioita. Meillä on myös hyviä pelaajia. Pelisysteemiä ei tarvitse uudistaa kovin paljon. Uusi valmentaja uskoo, että ongelmat ratkeavat, kun jokainen pelaaja sisäistää systeemin samalla tavalla. Ensimmäisen kerran tätä päästään kokeilemaan tänään Mikkelissä Jukureita vastaan. — Se on käsittääkseni kohtalaisen tärkeä peli. Pelirohkeutta täytyy löytyä. Itseluottamus rakentuu siitä, että on selvä sapluuna, jonka mukaan pelataan. Valmentajanvaihdos eteni kulisseissa nopeasti. Vielä viime keskiviikkona KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kertoi Kouvolan Sanomille, että Petri Mattilalla on seuran täysi tuki. Perjantaina uusi valmentaja oli jo valittu. Sunnuntai-iltana Tuokkola saapui Kouvolaan. Valmentajat ovat keskenään vanhoja tuttuja. Tuokkola toimi apuvalmentajana, kun Mattila luotsasi Jyväskylän JYPiä A-juniorien SM-liigassa kaudella 2003—2004. — Tämä on raaka ammatti. Tuntuu pahalta Petrin puolesta, Tuokkola sanoo. Josh Greenin mukaan myös joukkue on samoilla linjoilla. — Pete on mukava ja pätevä kaveri. Jotain täytyi tehdä. Emme ole pelanneet niin hyvin kuin osaamme.

