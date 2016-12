Uutinen

Kouvolan Sanomat: Eino Grönin merimies-isä internoitiin talvisodan ajaksi Eino Grön kerää parhaillaan varoja Suomen sotaveteraaneille joulukonserttisarjalla. Kiertue päättyy uudenvuodenaattona Turun konserttisalissa pidettävään konserttiin. Grönin mielestä joululauluja voidaan laulaa loppiaiseen saakka. Grönin joululaulukonsertissa kuullaan lauluja hänen syksyllä ilmestyneeltä levyltään. Mukana on tietysti vanhoja jouluklassikkoja mutta myös amerikkalaisia, hieman uudempia joululauluja. — Sylvian joululaulu kuullaan tietysti, samoin Varpunen jouluaamuna ja En etsi valtaa loistoa. Grön sanoo olleensa heti valmis, kun veteraanit pyysivät häntä varainkeruuseen joululaulukonserttien avulla. Asia on tullut Grönille läheiseksi tällä vuosikymmenenellä, kun hän on osallistunut esiintyjänä Karjalan ja Aunuksen vesillä tehtyihin risteilyihin. — Olen nähnyt vanhoja taistelupaikkoja. Kyllä se pysäytti, kun näki maastot, jossa kaverit ovat ryömineet. Se on ollut aika touhua, Grön sanoo. Hänestä on tärkeää, että veteraanien asia on viimeinkin huomioitu. — Välissähän oli kylmä kausi, jolloin heitä ei sen kummemmin arvostettu. Eino Grön syntyi Porin Reposaaressa tammikuussa talvisotavuonna 1939. Hänen isänsä oli merimies. Kun talvisota syttyi, Etelä-Amerikassa trooppiseen tautiin sairastunut isä makasi New Orleansin sairaalassa. Sieltä hänet internoitiin talvisodan ajaksi New Yorkiin Ellisin saarelle. Välirauhan aikaan isä pääsi vapauteen ja palasi Petsamon kautta takaisin Suomeen. 37-vuotiaana hän kuului jo nostoväkeen. — Hän oli isänmaallinen kaveri. Hän palveli ensin Kotkassa valvontajoukoissa, mutta myöhemmin hän keräsi Satakunnan kartanoista ja maataloista elintarvikkeita rintamalle. Eino Grön itse liittyi vapaaehtoisena laivastoon heti 18 vuotta täytettyään vuonna 1957. Eino Grön laulaa joululauluja Inkeroisten kirkossa 29.12. kello 19. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/27/Eino%20Gr%C3%B6nin%20merimies-is%C3%A4%20internoitiin%20talvisodan%20ajaksi/2016221684208/4