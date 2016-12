Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtajaehdokkaat: Yritysten hyvinvointi on olennaista kaupungin menestymiselle Kouvolan kaupunginjohtajakandidaateilla on samankaltaiset ajatukset yritysten merkityksestä kaupungin hyvinvoinnille. Haastatteluun kutsutuista Jyrki Hyttinen on yrittäjä. Marita Toikalla on oma lakiasiaintoimisto, ja Riku Rönnholmilla on ollut oma lakiasiaintoimisto. Myös Janne Laine ja Kimmo Jarva nostavat yritykset esiin arvioidessaan Kouvolan vahvuuksia. Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sanoo, että Kouvolan vahvuuksina ovat muun muassa sijainti, Kasarminmäen kampusalue, vahva perusteollisuus ja yrittäjyys sekä matkailun kehittämismahdollisuudet. — Heikkoutena on korkeahko työttömyys ja haasteena kuntatalouden tasapainottaminen. Yksi keskeinen kehittämisalue on koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen, jossa pitää tehdä työtä, jotta se saadaan Suomen kymmenenneksi suurimman kaupungin tasolle. Lappeenrannan kaupunginjohtajan Kimmo Jarvan mielestä Kouvolan sijainti antaa mahdollisuuksia vaikka mihin. Myös varsin monipuolinen elinkeinorakenne on Jarvan mieleen. — Kouvolan imago on tietysti toinen juttu. Pitää pystyä tuomaan esille niitä hyviä puolia. Metsäteollisuuden rakennemuutos on jättänyt kaakkoon jälkensä. Imatran kaupungin hallintojohtaja Marita Toikka sanoo, että kunnilla on edessään suuri haasteita, joiden ratkaisemisessa hän haluaa olla mukana. Hän katsoo, että kaupungin elinvoiman kehittäminen on yksi tärkeimmistä asioista. — Yritysmaailman ymmärtämisellä on tärkeä paikkansa kaupunginjohtajan virassakin, hän korostaa. Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm sanoo, että Kouvola on kolmen Iitin-vuoden aikana tullut tutuksi. Hän pitää Kouvolan valtteina kokoa, sijaintia ja yhteyksiä. Rönnholm nostaa tulevan kaupunginjohtajan yhdeksi kärkiasiaksi yritysten toimintaedellytysten parantamisen. — Sieltä kaikki lähtee. Yritykset luovat työpaikkoja, joiden kautta tulee asukkaita, ja sitä kautta syntyy palveluja. Kouvolalainen yrittäjä Jyrki Hyttinen sanoo, että pitkä poliittinen ura kertoo yhteiskunnallisten asioiden kiinnostavan häntä. — Haluan vaikuttaa asioihin, ja eihän sen parempaa paikkaa siihen olekaan kuin Kouvolan kaupunginjohtaja. Hullu olisin ollut, jos en tätä mahdollisuutta katsoisi. Hän pitää kaupunginjohtajan tärkeimpänä työsarkana työpaikkojen luomista. Hyttinen korostaa, että kaupunginjohtajalla on oltava yritysten kanssa hyvä keskusteluyhteys. Lue koko uutinen:

