Kouvolan Sanomat: Kouvolan 384 yrityksen ydinkeskustaan on tullut eloa Sarkasmi leimaa Kouvolan kokonaiskuvaa kielteisempään suuntaan, mitä se oikeasti onkaan, Reijo Saksa sanoo. Hänen mielestään kouvolalainen mielenmaisema on oletettua myönteisempi. Saksa on johtanut Kouvolan ydinkeskustan uudistumistyötä vajaat kolme vuotta. Työurakkansa alussa hän asetti tavoitteen: Kouvolan ydinkeskustaan pitää saada uutta eloa. Tuolloin Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta -projektin projektipäälliköksi valittu Saksa ilmoitti haluavansa muutoksen myös kouvolalaiseen mielipideilmastoon. — Antakaa keskustalle työrauha kehittyä, hän pyysi kouvolalaisilta. Projekti on saatu päätökseen. Saksan ohimoille on ehkä ilmaantunut muutama harmaa hius, mutta hymy ei ole näyttänyt kadonneen kasvoilta. — Kun aloitin projektipäällikkönä, Kouvolassa oli likaisia näyteikkunoita, loppuunmyynti-kylttejä ja apaattinen tunnelma. Kaikki puhuivat keskustan näivettymisestä. Tunnelma oli kielteinen. Saksan mukaan monikin asia on muuttunut projektin aikana. Muutos näkyy muun muassa tyhjien liikehuoneistojen määrässä: Viime vuonna Kouvolan ydinkeskustassa oli 64 tyhjää liikehuoneistoa. Nyt niitä on 52. Kaikkiaan Kouvolan ydinkeskustassa on 384 yritystä. Saksan mukaan virkamiehet ja kiinteistönomistajat käyvät keskenään vuoropuhelua entistä enemmän. Myös yrittäjien välinen yhteistyö on lisääntynyt. — Ja kaupungin toimenpiteet ovat nyt edenneet kaavoituksesta ja suunnittelusta konkretian tasolla, esimerkkinä kävelykadun remontti. Projektin aikana kaupunki poisti keskustan parkkimaksut. Lauantait ovat lisäksi aikarajattomia. — Taidamme olla Suomessa ainoita isomman kokoluokan kaupunkeja, jossa on lähestulkoon täysin maksuton paikoitus. Lue koko uutinen:

