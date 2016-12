Uutinen

Kouvolan Sanomat: Liikennemerkin vääntelijä iski nopeusrajoitukseen kahdesti Iitissä — ilkivalta on liikenteen vaarantamista Ilkivallantekijä on iskenyt jo kahdesti valtatie 12:n varrella Kausalassa nopeusrajoitusmerkkiin. Käännettävä nopeusrajoitusmerkki on muutettu luvatta näyttämään kesänopeutta eli 100 kilometriä tunnissa 80:n sijaan. Viimeksi ilkivallantekijä iski joulunpyhinä. Valtatietä Kausalasta Kouvolaan ajaneet havaitsivat nopeusrajoituksen muuttuneen tapaninpäivänä. Kouvolan ja Iitin teiden kunnossapidosta vastaavan YIT:n työmaapäällikön Jukka Pääkkölän mukaan liikennemerkkeihin kohdistunutta ilkivaltaa tehdään silloin tällöin Kouvolan seudulla. Edellisen kerran sama Kuukson risteyksen jälkeen oleva nopeusrajoitusmerkki käännettiin kesänopeusrajoitukseksi pari viikkoa sitten. Pääkkölän mukaan nopeusrajoitustaulua on ruuvattu luvatta ainakin kerran Kaipiaisissa. Rajoituksen muuttaminen aiheutti sen, että kuljettajat saivat läheisestä peltopoliisista sakkoja ylinopeuden takia. Kouvolan Sanomat kertoi viime marraskuussa Anttilan kylässä liikennemerkeille tehdystä ilkivallasta. Vuohijärvelle johtavan tien numero 368 ja Anttilantien risteyksessä kärkikolmio oli käännetty osoittamaan väärään suuntaan. Ylikomisario Jari Strengell sanoi liikennemerkeille ilkivaltaa tehneen syyllistyvän liikenteen vaarantamisen lisäksi moneen muuhun, jos ilkivallasta aiheutuu esimerkiksi kolari. Silloin rangaistusseurauksetkin ovat vakavat. — Jos joku kuolee liikennemerkkien vääntelemisen takia, silloin puhutaan kuolemantuottamuksesta tai törkeästä kuolemantuottamuksesta, Strengell sanoi. Lue koko uutinen:

