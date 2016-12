Uutinen

Kouvolan Sanomat: Matti Ijäs penää kotimaiselta elokuvalta omaperäisyyttä — katso ohjaajan omat suosikit Elokuvaohjaaja Matti Ijäs, 66, pitää omaperäisistä elokuvista, joissa on hyvät henkilöhahmot. Hän käy itse elokuvateatterissa noin kerran viikossa. — On hienoa, että kotimainen elokuva on löytänyt katsojansa, hän sanoo. Mutta: Ijäksen mukaan toinen juttu on se, ovatko kotimaiset nykyelokuvat hyviä ja persoonallisia. — Siinä on toivomisen varaa. Ijäs on käsikirjoittanut osan ohjaamistaan elokuvista, joko yksin tai toisen kirjoittajan kanssa. Hänen tunnettuja elokuviaan ovat muun muassa Katsastus, Painija ja Pala valkoista marmoria. Ijäksen tuotannolle on ominaista tragikoominen huumori. Ohjaaja itse nauttii monenkirjavasta huumorista. — Huumorin ei tarvitse aina olla älykästä, kuivaa ja sarkastista. Minua naurattaa myös kreisihuumori, ränttätänttähuumori. Ijäs on työskennellyt Yleisradiossa 1970-luvulta lähtien. Maaliskuun alussa hän jää eläkkeelle, mutta aikoo jatkaa elokuvien tekoa. Hänen viimeiseksi ohjauksekseen Ylen kuukausipalkkalaisena jää Rakkaus ja laki -sarja, jonka elokuvista hän on ohjannut kaksi. Kolmiosainen sarja nähdään TV1:n Kotikatsomossa 1. tammikuuta alkaen. Ijäksen tuotantoon voi tutustua tammikuussa Yle Areenassa, jossa julkaistaan joukko ohjaajan itsensä valitsemia elokuvia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/27/Matti%20Ij%C3%A4s%20pen%C3%A4%C3%A4%20kotimaiselta%20elokuvalta%20omaper%C3%A4isyytt%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20ohjaajan%20omat%20suosikit/2016221694981/4