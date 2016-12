Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mies pelastui saaresta Vuohijärvellä — Kouvolassa on nyt huonot jäät Jäät hupenivat Kouvolassa joulun pyhien aikana leudon sään takia. Jouluaattona pelastuslaitoksen pintapelastajat hakivat Vuohijärvellä saareen jääneen miehen. Operaatio oli pitkä ja vaivalloinen, mutta päättyi lopulta onnellisesti. Mies oli mennyt saareen paria päivää aikaisemmin jouluviikolla. Kun kotiin lähdön aika koitti jouluaattona puolilta päivin, jää ei enää kantanutkaan moottorikelkkaa. Pelastuslaitoksen pintapelastajat lähtivät aaton kovassa tuulessa ja vesisateessa noutamaan miestä raahaamalla kumivenettä jään päällä. Jää petti useissa kohdissa pelastajien alta, mutta pintapelastuspuvut auttoivat miehiä pysymään lämpiminä. Eräs pelastajista laski joutuneensa veden varaan viisi kertaa jäiden petettyä alta. Mies saatiin lopulta kuivalle maalle, vaikka matkaa kumiveneen raahaamisessa kertyi useampi kilometri. — Hydrokopteri olisi tietysti näissä tilanteissa paras apuväline, mutta sellaista meillä ei ole, sanoo palopäällikkö Tero Vanhamaa. Vanhamaan mukaan jäille ei ole asiaa, koska jouluaaton jälkeen keli lauhtui entisestään ja on syönyt muutenkin ohutta jääkantta. Kouvolassa oli vielä ennen joulua ELY:n vesitalousasiantuntijan Pekka Vähänäkin mukaan hyvin jäitä, mutta tällä hetkellä tilanne on toinen. ELY mittaa jäiden paksuutta seuraavan kerran tämän viikon lopulla. — Keli on ollut lauha ja syönyt jäätä pois. Lisääntynyt veden valuminen on lisännyt virtauksia järvissä, mikä ohentaa jäätä. Joulukuun puolivälissä Vuohijärven jää oli 11 senttiä paksua. Rapojärvellä jään paksuus oli tuolloin 17 senttiä. Siitä teräsjäätä oli 13 senttiä. — Enää luvutt eivät tietenkään pidä paikkansa, koska on ollut niin lämmintä, Vähänäkki muistuttaa. Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään, sillä Vähänäkin mukaan jäitä päästiin viime vuonna mittaamaan ensimmäisen kerran vasta tammikuussa. Viime vuonna pysyvä jää tuli aivan vuoden lopussa. Lue koko uutinen:

