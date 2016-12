Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pelihimo vei avioliiton ja toi jättivelat Peliriippuvuus syntyy nopeasti. Kotkalainen Tarmo kuittasi ensimmäisellä yrityksellään nettipelistä tuhannen euron voitot. Pelaaminen jatkui, vaikka tappiot kasvoivat voittoja suuremmiksi. Lopulta pelaaminen oli sitä, että Tarmo yritti saada pelistä panoksensa takaisin. — Kierteestä ei päässyt irti. Kun rahat loppuivat, keräsin pulloja ja tölkkejä, että pääsisin aloittamaan automaatista yhdellä eurolla uuden nousun. Tarmo menetti työpaikkansa, koska työnantajan toiminta loppui. Avioliitto tuli tiensä päähän. Vaimo ja lapsi muuttivat toiseen asuntoon. Tarmolle puhkesi keskivaikea masennus ja alkoholiakin alkoi kulua pahan olon lievittämiseen. Tarmo puhuu ”mustista hetkistä.” — En enää ymmärtänyt, mitä ympärilläni tapahtui. Viimein en edes välittänyt. Ajatukset olivat itse tuhoisia. Pahimmillaan seisoin peilin edessä viiltelemässä itseäni. Neljä vuotta sitten Tarmo haki viimein apua riippuvuuteensa A-klinikalta. Sitä hän sanoo elämänsä parhaimmaksi päätökseksi. Se on ollut ainoa paikka, missä hänen peliongelmaansa ei vähätelty tai tuomittu, vaan hän koki tulleensa ymmärretyksi. — Tuntui uskomattoman huojentavalta päästä puhumaan ongelmasta, jota oli kantanut yksin sisällään niin pitkään. Nykyään Tarmo luokittelee itsensä viihdepelaajaksi. Alkoholinkäyttökin on vähentynyt viihdekäytöksi. — Olen peliriippuvainen koko ikäni, mutta pystyn tulemaan asian kanssa toimeen. Olen pilannut paljon, mutta en koko loppuelämääni. (Jutun henkilön nimi on muutettu.) Lisätietoja peliriippuvuudesta ja sen hoidosta: www.paihdelinkki.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/27/Pelihimo%20vei%20avioliiton%20ja%20toi%20j%C3%A4ttivelat/2016521697814/4