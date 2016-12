Uutinen

Kouvolan Sanomat: Testamenttilahjoitus voidaan realisoida, mutta tuotto käytetään lahjoittajan määräyksen mukaan Kuusankosken seurakunnan 1970-luvulla testamenttilahjoituksena saama Mäkelä-niminen tila on myyty Kouvolan kaupungille. Kauppahinta oli 13 970 euroa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kaupan joulukuun kokouksessaan. Kauppa menee vielä Kirkkohallitukseen vahvistettavaksi. Mäkelä-niminen tila sijaitsee Kymintehtaalla rivitalotonteiksi kaavoitetulla alueella. Kaupungin suunnitelmissa on panna tontti myyntiin, sanoo tonttipäällikkö Sami Suoknuuti. — Jos kaikki menee suunnitellusti, tontti saadaan tarjolle ensi kesäksi, Suoknuuti sanoo. Kouvolan seurakunta saa testamenttilahjoituksia harvakseltaan. Kirkkoherra Keijo Gärdström arvelee omalla virkakaudellaan lahjoituksia tulleen ”yhden käden sormin laskettava määrä”. — Lahjoituksia tulee maksimissaan yksi vuodessa, jos sitäkään. Tätä asiaa ei voi ennakoida, hän sanoo. Testamenttilahjoituksina saamansa osakehuoneistot Kouvolan seurakunta pyrkii myymään. — Vuokratuloja tai mahdollista arvonnousua ei jäädä odottelemaan. Parhaillaan seurakunta yrittää myydä saamaansa osakehuoneistoa Kouvolan keskustassa. Kaupasta saatava tuotto käytetään testamentissa määrättyyn tarkoitukseen, tässä tapauksessa diakoniatyöhön. Testamenttilahjoitukset tehdään ja vastaanotetaan lakipykälien mukaan. Testamentin tulee olla asianmukaisesti laadittu ja oikeaksi todistettu. Käytännössä testamentin pitää olla lakimiehen laatima, Gärdström sanoo. Vastaavasti myös lahjoitusta vastaanotettaessa käytetään ulkopuolista juristia. — Näin menetellään, jotta vääriä käsityksiä testamentin saajasta tai tarkoituksesta ei synny, Gärdström sanoo. Lahjoitusten tuotto käytetään siinä seurakunnassa, jonka hyväksi lahjoitus on tehty. Seurakunnille testamenttilahjoituksia tekevät henkilöt ovat usein iäkkäitä, yksinäisiä ja lapsettomia. Lahjoittajalla ei ole läheisiä perintökaaren mukaisia omaisia, tai he ovat esimerkiksi maantieteellisesti kaukana. — Yhteistä lahjoittajille on, että he arvostavat seurakuntien työtä ja kirkko on ollut heidän elämässään tärkeä asia, Gärdström sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/27/Testamenttilahjoitus%20voidaan%20realisoida%2C%20mutta%20tuotto%20k%C3%A4ytet%C3%A4%C3%A4n%20lahjoittajan%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksen%20mukaan/2016221700513/4