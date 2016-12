Uutinen

Kouvolan Sanomat: Välipäivinä pakastaa Kouvolassa, loppuviikko on lauha Kouvolassa väliviikko ennen vuoden vaihtumista vietetään niukasti pakkasen puolella. Tänään tiistaina lämpötila on nollan ja yhden pakkasasteen välillä. Päivä on pilvinen ja poutainen Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Huomenna keskiviikkona illalla sää kylmenee ja torstain vastaisena yönä pakkasta on noin viisi astetta. Sen jälkeen sää jälleen lauhtuu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/27/V%C3%A4lip%C3%A4ivin%C3%A4%20pakastaa%20Kouvolassa%2C%20loppuviikko%20on%20lauha/2016221704551/4