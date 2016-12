Uutinen

Kouvolan Sanomat: Betonyssa soi vanha jazz Helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä Merikukka Kiviharju, 42, esiintyy trionsa kanssa tänään Kouvolan Betonyssa. Keikalla kuullaan vanhaa jatsia, soulia ja bluesia. — Kokoonpanomme on perustettu tänä syksynä. Olemme heittäneet yhdessä viisi kuusi keikkaa. On kiva esiintyä Kouvolassa, eikä keikkailla aina vain Helsingissä. Betonyssa ei kuulla Kiviharjun omia biisejä, koska tuore kokoonpano ei ole vielä ehtinyt ottaa niitä haltuun. Laulajan haaveena on julkaista oma levy ensi vuonna. — Omat kappaleeni ovat yhdistelmä siitä, mitä olen laulanut eli jatsia, reggaetä, skata, funkia ja soulia. Merikukka Kiviharju Trion muodostavat Kiviharju (laulu), Timo Seppänen (kitara ja trumpetti) sekä Tero Siitonen (kontrabasso). Jazz-it-ilta tänään 28.12. kello 19 Kouvolan Betonyssa, Oikokatu 2. Esiintyjänä Merikukka Kiviharju Trio. Tilaisuus on ilmainen. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/28/Betonyssa%20soi%20vanha%20jazz/2016221699517/4