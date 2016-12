Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaslink Foods hakee lupaa omalle biokaasulaitokselle Korialla toimiva elintarvikkeiden sopimusvalmistaja Kaslink Foods Oy on hakenut lupaa biokaasulaitoksen rakentamiseen tuotantolaitoksensa viereen. Lupa on parhaillaan käsiteltävänä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueella. Viime perjantaina päättyi muistutusten ja mielipiteiden jättöaika. Viisi yksityishenkilöä jätti hakemukseen muistutuksen ja yksi taloyhtiö esitti mielipiteen. Kaslinkin toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen sanoo, että yhtiö ei vielä ole tehnyt lopullista investointipäätöstä. Tarkoitus on odottaa ensin lupapäätös. — Joka tapauksessa kyseessä on miljoonaluokan hanke. Ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen Aluehallintovirastosta arvioi, että lupahakemuksen käsittelyyn menee vielä parisen kuukautta. Kaslinkin biokaasulaitoksessa käsiteltäisiin vuodessa noin 7 300 tonnia tuotannossa syntyvää orgaanista jätettä ja eläinperäisiä sivutuotteita kuten laktoosia sekä naudan luita ja rasvaa. Näistä syntyvä energia johdetaan tuotantolaitoksen omaan käyttöön ja muodostunut mädäte puolestaan toimitetaan lannoitekäyttöön. Sillä voidaan korvata teollisesti tuotettuja lannoitteita. Näin syntyy ympäristöystävällistä energiaa vähäpäästöisellä menetelmällä ilman kemikaaleja. Sillä korvataan fossiilisen polttoaineen eli maakaasun käyttö Kaslinkilla. Tällä hetkellä tuotannon jätteet ja sivutuotteita kuljetetaan päivittäin useita kuorma-autolasteja muualle hävitettäväksi. Biokaasuprosessin jälkeen jäävä mädäte varastoidaan alueella varastoissa, joihin mädäte siirtyy suoraan reaktoreista. Mädätettä kuljetetaan pois alueelta muutaman kerran vuodessa, suuri määrä kerrallaan. Näin rekkaliikenne alueella vähenee. Lupahakemuksessa todetaan, että biokaasulaitoksen normaalitoiminnassa ei synny päästöjä ilmaan. Mahdollisissa poikkeuksellisissa huolto- ja häiriötilanteissa kaasu johdetaan soihtupolttoon, millä estetään metaanipäästöt. Biokaasulaitoksen toiminta ei aiheuta hajupäästöjä, painotetaan hakemuksessa. Tätä perustellaan sillä, että raaka-aine siirretään tuotantotiloista biokaasulaitokseen suljettua linjaa pitkin. Itse biokaasuprosessi on suljettu, jolloin hajuhaittoja ei pääse syntymään. Tuomas Kukkonen toteaa, että päätös biokaasulaitokseen investoinnista tehdään lupapäätöksen jälkeen ensi vuoden aikana. Valmista olisi vuonna 2018. Parhaillaan Kaslinkilla on menossa kastikeosaston laajennus, joka otetaan käyttöön tulevan tammikuun aikana. Vireillä on myös uusia laitehankintoja, jotka tekevät mahdolliseksi uudenlaisten tuotteiden valmistuksen. Yhtenä mahdollisuutena Kaslinkilla tutkitaan pakurin jatkojalostusta. — Isot investoinnit ovat aina pitkiä prosesseja, sanoo Kaslinkin hallituksen puheenjohtaja Raino Kukkonen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/28/Kaslink%20Foods%20hakee%20lupaa%20omalle%20biokaasulaitokselle/2016221707728/4