Kouvolan Sanomat: Keli kylmenee Kouvolassa tänään Sää kylmenee tämän päivän ja ensi yön aikana Kouvolassa. Kelin tekee purevaksi tuuli, joka saa sään tuntumaan kymmenasteiselta. Keskiviikkopäiväksi on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan luvassa myös aurinkoa. Pakkasta on neljän ja illalla seitsemän asteen välillä. Puolilta öin pakkanen hipoo kymmentä astetta. Huomenna torstaina keli jälleen lämpenee ja lämpötila painuu päivän aikana plussan puolelle. Perjantai on torstain kaltainen.Lauantaille osuvaksi uudenvuodenaatoksi on luvassa kaksi astetta lämmintä ja iltapäivällä aurinkoista keliä. Lue koko uutinen:

