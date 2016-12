Uutinen

Kouvolan Sanomat: Koko ajan kehittyvä KoskiGolf valmistautuu 30-vuotisjuhliinsa Golfin rivakat kasvuvuodet ovat Suomessa takana. Vaikka pelaajamäärä pysyy suunnilleen ennallaan, osa golfyhteisöistä on jopa ajautunut taloudellisesti ahtaalle. Harrastajamäärän kääntämisessä riittää tekemistä Kuusankoskellakin, mutta KoskiGolf voi silti aloittaa 30-vuotisjuhlavuotensa todella hyvillä mielin. Seuran ja Eerolan kenttää ylläpitävän Kuusankosken Golfkeskus Oy:n vakaa talous on mahdollistanut kentän ja toiminnan jatkuvan kehittämisen käymättä harrastajien kukkarolla enempää kuin on sovittu. — Kausipelimaksuja ei ole nostettu viiteen vuoteen. Päättyvänä vuonna investoimme jälleen 180 000 tulorahoituksella eli velkaa ottamatta. Jatkossakin taloudellinen tilanne määrittää investoinnit, mutta suunnitelmia on paljon, golfyhtiön toimitusjohtaja Jari Simola kertoo. Eerolassa osakkeenomistaja maksaa pelikaudestaan 400 euroa ja ei-omistaja 700 euroa. Eerolassa on uusittu nyt kuusi viheriötä aikajärjestyksessä 12, 8 ja 2—5. Tuleva vuosi on greenien uusinnassa välivuosi, mutta investointipaukkuja tarvitaan muun muassa lähes 100 000 euron karheikkoleikkuriin, joka on jo tilattu. Viheriöille palataan 2018, jolloin vuorossa ovat 9 ja 10. Kentän visiossa 2020 on uusittu koko etuysi. Tulevaisuuden uudistustarpeita on löydettävissä takaysin lisäksi entistä laajemmasta ja aloituskynnystä madaltavasta harjoitusalueesta. — Maata meillä riittää, sitä on vuokralla 120 hehtaaria. Väljyyden takia se raffileikkurikin on varsin arvokas, sillä sen työleveys on peräti 4,5 metriä, Jari Simola muistuttaa. KoskiGolf on lievistä menetyksistään huolimatta edelleen lajissaan iso, sillä lähes 1500 jäsenellä se sijoittuu Golfliiton kymmenen suurimman tuntumaan. Kaikkiaan liitossa on noin 143 000 jäsentä. Pelikierroksia Eerolassa pelattiin päättyneellä kaudella reilut 28 000. Kaikkien aikojen ennätyksestä jäätiin yli 10 prosenttia, mutta alati nahkaansa uusiva kenttä kuuluu silti maan vilkkaimpien joukkoon. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/28/Koko%20ajan%20kehittyv%C3%A4%20KoskiGolf%20valmistautuu%2030-vuotisjuhliinsa/2016221706644/4