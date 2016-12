Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lasipalatsi sai tarvittavat ennakkovarauksensa — saneeraus alkaa helmikuussa Lasipalatsin kerrostalon rakentaminen on varmistunut lopullisesti kohteen kerättyä riittävän määrän ennakkovarauksia. 56 asunnosta on ennakkovarattu nyt yli puolet. — Ylin kerros on myyty kokonaan. Kohteessa on erikokoisia asuntoja. Kaikkia asuntotyyppejä on ennakkovarattu, mutta yksiöt ja kaksiot ovat olleet erityisen suosittuja, kertoo rakennuspäällikkö Aimo Paavola lahtelaisesta rakennusyhtiöstä Salpausselän Rakentajista. Salpausselän Rakentajat ovat päävastuussa Lasipalatsin uudisrakennuksesta. Hanke alkaa Lasipalatsin saneerauksella, jonka jälkeen rakennuksen päälle rakennetaan kuusi lisäkerrosta. — Saneeraus alkaa viimeistään helmikuun alussa. Lasipalatsi on rakennettu pilareiden varaan. Meidän pitää vahvistaa osaa pilareista sekä upottaa maahan muutama uusi pilari. Paavolan mukaan uudisrakennus kestää noin vuoden verran. Rakennuksen pitäisi valmistua vuoden 2018 alkupuolella. — Uskoisin sen olevan muuttovalmiina keväällä. Uusien asuntojen neliöhinta on Paavolan mukaan 3600 euron nurkalla. Hänen mukaansa hinta on maltillinen keskusta-asunnolle. — Hinta olisi voinut olla jopa 4000 euroa neliöltä. Hinnassa näkyy se, että rakennamme vanhan päälle. Lasipalatsin saneeraaminen ja uuden kerrostalon rakentaminen on kaikkineen noin 10 miljoonan euron urakka. Lasipalatsin saneeraus on suunniteltu siten, ettei se haittaa kävelykatu Manskin korjaustöitä. Lasipalatsin omistajan edustaja Kai Rauhamäki kertoo saneeraustöiden kestävän kolmisen kuukautta. — Työt on aikataulutettu siten, että Manskin etelänpuolisen remontin alkaessa Lasipalatsi on jo saneerattu. Jos Manski katetaan, niin meillä on jo uudisrakennuksen pilaritkin valmiina tuossa vaiheessa. Lue koko uutinen:

