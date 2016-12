Uutinen

Kouvolan Sanomat: Mahdollinen hajuhaitta huolettaa Kaslinkin lähistön asukkaita Biokaasulaitoksen lupahakemukseen on jätetty kuusi muistutusta ja yksi kirjallinen mielipide. Lisäksi lausunnot hakemuksesta ovat Aluehallintovirastolle jättäneet Kouvolan Vesi Oy ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Muistutuksissa kerrotaan huoli siitä, että biokaasulaitoksesta aiheuttaa hajuhaittoja lähialueen asutukselle. Niissä viitataan myös lupahakemuksessa olleisiin virheisiin, jotka koskevat asutuksen, koulun ja päiväkodin läheisyyttä. Ne ovat todellisuudessa lähempänä kuin mitä lupahakemuksessa sanotaan. Yhdessä muistutuksessa viitataan Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitokseen, josta on pitkään aiheutunut hajuhaittaa lähistön asukkaille. Toisaalta Ely-keskuksen lausunnossa todetaan, että Kaslinkin suunnitelmia vastaavia kuivamädätystekniikkaan perustuvia laitoksia on viime vuosina rakennettu Suomeen jo muutamia eikä ELY-keskuksen tietoon ole tullut, että niiden toiminnasta olisi aiheutunut haitallisia ympäristövaikutuksia. Lausunnossa todetaan myös, että jätteiden käsittelyä niiden syntypaikalla voidaan pitää ympäristön kannalta hyvänä ratkaisuna. Muistutuksissa esitetään myös, että lupa myönnettäisiin yhden tai kahden vuoden koeajalle ja että hankkeesta suoritetaan YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointi, joka yleensä tehdään paljon isommissa investoinneissa. Kouvolan Vesi haluaa tarkempia laskelmia jätevesien määristä ja pitoisuuksista. Tällä hetkellä Kaslinkilta on lähtenyt ajoittain jätevesiä enemmän kuin on sovittu. Tämän vuoksi yhtiö rakentaa parhaillaan alueelleen tasausallasta. Kouvolan Veden mukaan tasausaltaan mitoituksessa pitää ottaa huomioon tuleva tilanne. Lupahakemuksen mukaan biokaasulaitos ei lisää jäteveden määrää muuten kuin pesujen ja normaalin talousveden verran. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/28/Mahdollinen%20hajuhaitta%20huolettaa%20Kaslinkin%20l%C3%A4hist%C3%B6n%20asukkaita/2016221707727/4