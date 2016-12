Uutinen

Kouvolan Sanomat: Paukkupelkoa laimennetaan rohdoilla — rakettien räiske voi ahdistaa lemmikkiä juhla jälkeenkin Lemmikkien omistajat ovat hakeneet Kuusankosken eläinklinikalta jo useana vuonna apua eläimille ilotulituksesta aiheutuvaan pelkoon. Eläinlääkäri Eero Lappalaisen mukaan geelit, pannat, tabletit ja suihkeet auttavat eläimiä ottamaan ilotulituksen rennommin. — Lievemmissä tapauksissa ne ovat nopea ja hyvä keino auttaa eläintä selviytymään paukkeen aiheuttamasta pelosta. Äänipelosta kärsivälle koiralle eläinlääkäri voi määrätä myös pelkoa lievittävää lääkettä. Sen käyttö on Lappalaisen mukaan harvinaisempaa. Kuusankosken klinikalta haetaan vuosittain apua uudenvuoden alla 10—20 potilaalle. Ilotulitteet stressaavat erityisen paljon hevosia, jotka reagoivat voimakkaasti ympäristön ärsykkeisiin. Lappalaisen mukaan hevosille rauhoittavia aineita annetaan harvoin uudenvuoden takia. Lappalaisen mukaan hevoset on asutuskeskusten liepeillä hyvä ulkoiluttaa ja siirtää uudenvuodenaattona ajoissa tarhoista sisätiloihin. Hevosten pelkoa voi lieventää pimentämällä ikkunat, pitämällä valoja päällä ja soittamalla tallissa radiota. — Välke ja siihen yhdistyvä ääni pelottavat hevosia eniten. Eläinlääkäri ei jättäisi paukkuarkaa koiraa yksin kotiin. Hän ei myöskään veisi koiraa katsomaan ilotulitusta. — Säikähtäessään se voi riistäytyä paniikissa taluttimesta ja karata. Koira on paras pitää tutussa paikassa sisätiloissa ilotulituksen ajan. Säikyn eläimen oloa voi helpottaa vetämällä verhot ikkunoiden eteen ja pitämällä valoja hälventämään ilotulitteiden kirkkaita leimahduksia. Myös musiikin soittaminen vaimentaa pauketta. Eläimelle on annettava mahdollisuus vetäytyä piilopaikkaan. Tärkeintä on Lappalaisen mukaan se, että kotiväki suhtautuu itse tyynesti paukutteluun. — Eläimen ympärillä ei kannata hössöttää. Koira vaistoaa hämmästyttävän hyvin omistajan pelon, Lappalainen sanoo. Eläinlääkärin vastaanotolle tulee toisinaan eläimiä, joille pelkotila on jäänyt päälle juhlinnan jälkeen. Lappalaisen mukaan vain harvassa tapauksessa on jouduttu turvautumaan lääkitykseen pelkotilan laukaisemiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/28/Paukkupelkoa%20laimennetaan%20rohdoilla%20%E2%80%94%20rakettien%20r%C3%A4iske%20voi%20ahdistaa%20lemmikki%C3%A4%20juhla%20j%C3%A4lkeenkin/2016221711221/4