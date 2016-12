Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuodenvaihde muuttaa aikatauluja — katso täältä uudenvuoden muistio Alkot Alkot ovat avoinna uudenvuodenaattona kello 9—18 ja uudenvuodenpäivänä kiinni. Apteekit Kouvolassa päivystää Kouvolan Ykkösapteekki, joka on uudenvuodenaattona avoinna kello 8—18 ja uudenvuodenpäivänä kello 10—18 osoitteessa Kouvolankatu 9. Kuusankoskella on auki Kuusankosken Ykkösapteekki uudenvuodenaattona kello 9—17 ja uudenvuodenpäivänä kello 12—17 osoitteessa Kauppakatu 3. Bussit Kouvolan paikallisliikenteessä bussit liikennöivät aattona normaalien lauantain aikataulujen mukaisesti. Uudenvuodenpäivänä ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaan. Hammaslääkäripäivystys Hammaslääkäri päivystää uutenavuotena Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa osoitteessa Kotkantie 41. Ajanvaraus vain puhelimitse numerosta 020 633 1000. Päivystys Ympärivuorokautinen päivystys välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitseville on Pohjois-Kymen sairaalassa Kuusankoskella, puh. 020 615 1601. Jäte Jäteasemista on avoinna Ahlmanintien jäteasema uudenvuodenaattona lauantaina kello 9—15. Kaikki jäteasemat ovat kiinni uudenvuodenpäivänä 1.1. Junat Kaukoliikenteen junat kulkevat uudenvuodenaattona 31.12. pääosin lauantaiaikataulujen mukaisesti. Uudenvuodenpäivänä 1.1. on sunnuntailiikenne. Aikatauluissa on poikkeuksia, jotka kannattaa tarkistaa junakohtaisesti. Kaupat Myymälät saavat olla vapaasti auki myös uutenavuotena. Esimerkiksi kauppakeskus Veturi on auki uudenvuodenaattona kello 8:sta vähintään 18:aan. Erikoisliikkeet voivat olla auki myöhempäänkin. Uudenvuodenpäivänä Veturi on suljettu. Prisman kauppakeskus on auki uudenvuodenaattona kello 8—18 ja uudenvuodenpäivänä kello 11—20. Kirjastot Uudenvuodenaattona Kouvolan kirjastot ovat avoinna kello 10—15 ja uudenvuodenpäivänä kiinni. Kirjastoautot Regina ja Oravan Matti eivät liikennöi. Torstaista 2.12. alkaen kirjastot ja kirjastoautot palvelevat asiakkaita normaalisti. Iitin kirjasto on uudenvuodenaattona ja -päivänä suljettu. Kouvolan Sanomat Vuoden viimeinen lehti ilmestyy lauantaina 31.12. Lehti ei ilmesty uudenvuodenpäivänä 1.1. Seuraavan kerran lehti kolahtaa postiluukusta tiistaina 2.1. Operaatio Lumihiutale Autoliiton vapaaehtoisen tiepalvelun Operaatio Lumihiutale jatkuu uudenvuodenpäivään asti. Autoliiton kaikille avoin tiepalvelunumero on 0200 8080. Puhelu ja keskuksen järjestämät palvelut ovat maksullisia. Pankit Uudenvuodenaattona ja uudenvuodenpäivänä pankit ovat kiinni. Kouvolan Prisman yhteydessä oleva S-Pankki on avoinna lauantaina kello 9—18 ja sunnuntaina suljettu. Posti Uudenvuodenaattona Postin omat myymälät ovat avoinna kello 15:een asti ja uudenvuodenpäivänä kiinni. Kauppojen ja muiden liikeyritysten yhteydessä sijaitsevat Postin myyntipisteet palvelevat vuodenvaihteen aikaan omien aukioloaikojensa mukaan. Uudenvuodenaattona postia jaetaan tavalliseen tapaan. Uudenvuodenpäivänä postia ei jaeta. Terveysasemat Keltakankaan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan terveysasemien aukioloa on supistettu ajalla 27.12.2016—1.1.2017. Asemilla on vain akuuttivastaanottoa. Jaalan ja Korian terveysasemat ovat suljettuna 27.12.2016—1.1.2017. Elimäen terveysasema on suljettu 27.12.2016—15.1.2017. Uimahallit Uudenvuodenaattona Inkeroisten uimahalli on avoinna kello 10—17, Kuusankosken 10—18, Urheilupuiston 10—18, Valkealan kello 10—18 ja Rantasauna kello 12—17. Uudenvuodenpäivänä kaikki uimahallit ovat kiinni. Uudenvuoden ilotulituksia Valkealassa kello 18 Vanhantien varrella, kesäteatterin kohdalla. Kimolassa kello 20 Seurapirtin kentällä. Kuusankoskella kello 20 Kuusankoskitalolla. Jaalan Paloaseman pihalla on ohjelmaa ja ilotulitus kello 21. Iitissä uudenvuoden vastaanotto on Kausalan torilla alkaen kello 19. Ilotulitus on tilaisuuden päätteeksi. Lue koko uutinen:

