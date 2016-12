Uutinen

Kouvolan Sanomat: "Salkkareista" tuttu Pete Lattu hyppää kuvaustauolla Kouvolan teatterin näyttämölle Ohjaaja Satu Linnapuomi soitti syksyllä pikkuveljelleen ja sanoi, että "mulla olisi sulle yksi rooli, mutta et kuitenkaan pääse". Salatut elämät -sarjassa mukana oleva Pete Lattu katsoi kalenteriaan ja hämmästyi. — Kuin ihmeen kaupalla näytelmän harjoitusajat osuivat yksiin Salattujen elämien kuvaustauon kanssa. Lattu, 37, esittää työmaafilosofi Eskoa Kouvolan teatterin Vakavuusongelma-näytelmässä, jonka tapahtumat sijoittuvat maanrakennustyömaalle. Komedian ensi-ilta on 21. tammikuuta. Latun mukaan harjoituksissa on ollut sairaan hauskaa. — En ollut varsinaisesti ymmärtänyt ikävöineeni teatteria, mutta näyttämöllä huomasin, että onhan tämä tosi siistiä. Lattu on tottunut kiivastahtisiin tv-sarjakuvauksiin, jossa kohtauksia tulee sarjatulimaisesti. — Oli hupaisaa huomata, että teimme teatterissa kohtausta eilen ja nyt teemme sitä samaa uudestaan. Salatuissa elämissä sama kohtaus tehdään toisen kerran hyvin harvoin, vain silloin, jos siinä on jokin virhe.

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/29/%E2%80%9DSalkkareista%E2%80%9D%20tuttu%20Pete%20Lattu%20hypp%C3%A4%C3%A4%20kuvaustauolla%20Kouvolan%20teatterin%20n%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%B6lle/2016221709792/4