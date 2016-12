Uutinen

Kouvolan Sanomat: Adressi Kouvolan korttelikotien puolesta lähtee ministeri Lindströmille tänään Huoli Kotkan ja Kouvolan korttelikotien tulevaisuudesta keräsi 834 nimeä adressiin Kouvolasta. Nimilista lähtee tänään Kouvolan ja Kotkan Korttelikotiyhdistysten edustajien mukaan, kun he tapaavat puolilta päivin työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin Helsingissä. Tapaamisen aiheena on vetoomus, jonka yhdistykset lähettivät ministerille joulun alla. Korttelikotiyhdistyksen huolena on työvoimapoliittisten hankkeiden rahoituksen vähentyminen, palkkatuen leikkaukset ja niiden vaikutukset pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon sekä koko kolmannen sektorin rooli yhteiskunnallisesti merkittävien palveluiden tuottamisessa. Korttelikotiyhdistykset työllistävät Kouvolassa ja Kotkassa vaikeasti työllistyviä henkilöitä, joista suurin osa tarvitsee vahvaa tukea ja ohjausta selviytyäkseen työssä ja elämässä. — Karkeasti kymmenellä prosentilla työllistämistämme henkilöistä on edellytykset päästä eteenpäin työllisyyden tai koulutuksen polulla kohti avoimia työmarkkinoita — siihenkin tarvitaan kaltaistemme välityömarkkinatoimijoiden tukea, edustajat toteavat. Korttelikodit tuottavat vaikutusalueillaan työllistettyjen avulla palveluita moninkertaiselle asiakasmäärälle. Palveluita ovat muun muassa kotiaputoiminta vähävaraisille vanhuksille ja vajaakuntoisille asiakkaille kotona asumisen tueksi, ruoka-apu, muu syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ennaltaehkäisevä toiminta sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan sopeutumista tukeva toiminta. — Vetoamme ministeri Lindstömiin, jotta asemamme kansalaisten tukena turvattaisiin ja toimintamme voisi jatkua ja kehittyä. Otsikkoa päivitetty kello 10:55. Lue koko uutinen:

