Kouvolan Sanomat: Apteekeissa tavallista vilkkaampi loppuvuosi Lääkekatto eli lääkekustannusten omavastuu täyttyy monella loppuvuonna. Jos tänä vuonna on lääkkeiden omavastuisiin mennyt 610,37 euroa, saa loppuvuoden lääkkeet 2,50 euron omavastuulla. Monet hakevatkin vuoden lopussa ”reseptit tyhjiksi” eli hankkivat lääkkeitä kaappiin niin paljon kuin säännöt sallivat eli tavallisimmin kolmen kuukauden määrän. Lääkekatto alenee ensi vuonna hiukan eli vuonna 2017 se on 605,13 euroa. Vuodenvaihde tuo monia muutoksia lääkkeiden korvausmääriin ja toimitustapaan. Isoin muutos on diabeteslääkkeiden siirtäminen alempaan 65 prosentin korvausluokkaan. Vielä tänä vuonna diabeteslääkkeet on korvattu 100-prosenttisesti. Jokaisesta ostokerrasta on pitänyt maksaa vain 4,50 euron omavastuu. Pistettävät insuliinit korvataan ensi vuonnakin entiseen tapaan. Korvausluokan aleneminen koskee vain tablettilääkkeitä, joita käyttävät kakkostyypin diabetestä sairastavat. Näiden potilaiden lääkekulut kasvavat ensi vuonna jopa sadoilla euroilla. Diabetesliitto on laskenut, että tyypillisessä tapauksessa kakkostyypin diabeetikko maksaa tällä hetkellä kolmen kuukauden lääkkeistä 13,50 euroa. Ensi vuonna kolmen kuukauden kustannus on yli kymmenkertainen eli 187 euroa. Merkittäviä muutoksia ovat myös paperisten reseptien poistuminen kokonaan, reseptien voimassaoloaikojen piteneminen vuodesta kahteen vuoteen sekä peruskorvattavien lääkkeiden hankintavälin tarkempi seuranta. Tämä tarkoittaa, että uutta lääke-erää ei saa apteekista, jos jäljellä on vielä kahden viikon lääkkeet. Muutoksella pyritään lääkehävikin vähentämiseen. Lue koko uutinen:

