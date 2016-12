Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karjalan prikaatin komentaja vaihtui torstaina — "Prikaati on hyvässä iskussa" Karjalan prikaatin komentaja vaihtui torstaina aamupäivällä Vekaranjärven varuskunnassa, kun tehtävää kaksi ja puoli vuotta hoitanut prikaatikenraali Jari Kallio luovutti komentajan tehtävät seuraajalleen, prikaatikenraali Pasi Välimäelle. — Karjalan prikaati on hyvässä iskussa, ja se on ottanut paikkansa Kaakkois-Suomen puolustajana, totesi prikaatikenraali Välimäki puheessaan. Uuden komentajan mukaan prikaatin tehtävissä korostuu turvallisuusympäristön edellyttämät puolustuskyvyn ja sotilaallisen valmiuden ylläpitäminen Kaakkois-Suomessa. Uusi komentaja Pasi Välimäki työskenteli aiemmin Karjalan prikaatissa kymmenisen vuotta sitten pataljoonan komentajana. Hänellä on paljon kokemusta kansainvälisistä tehtävistä, joissa hän on työskennellyt useissa eri maissa, kuten Yhdysvalloissa ja entisen Jugoslavian alueella. Hän uskoo maailmalta tulleen kokemuksen auttavan ratkaisujen tekemisessä uudessa tehtävässään. Välimäen mukaan armeijan on tehtävä moniulotteisia uhkia vastaan yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken, sillä niitä vastaan ei voida puolustautua vain yhdellä keinolla. Vekaranjärvelle Pasi Välimäki siirtyi Pääesikunnan operatiiviselta osastolta. Lue koko uutinen:

