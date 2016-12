Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen diakoni kuuntelee ja ohjaa oikean palvelun luokse Siellä missä on yhteinen tila ja kuppi kahvia, juttu lähtee helposti luistamaan. Tämän tietää diakoni Leea Piirainen, joka on vuosikaudet ollut pyörittämässä Kouvolan seurakunnan Ystävän kammari -toimintaa Ikäasemalla Hansan toisessa kerroksessa. — Siellä jaetaan elämän iloja ja suruja, hän sanoo. Samanlaisia kohtaamisia Piirainen odottaa myös vuoden viimeisenä perjantaina, kun työ vie hänet visiitille korttelikoti Viitatupaan Kouvolan Viitakumpuun. Visiitti on osa seurakunnan ja korttelikotien pitkäaikaista yhteistyötä. Vapaamuotoisten vierailuiden tarkoituksena on kohdata kaupunkilaisia ja tarjota heille mahdollisuus keskusteluun. Kaikki aiheet ovat sallittuja, mutta kokemuksensa perusteella Piirainen veikkaa, että esille nousevat ainakin yksinäisyys, suru ja taloushuolet. Piirainen kuuntelee ja tarvittaessa auttaa apua tarvitsevia eteenpäin sopivien palvelujen luokse. Diakoni Leea Piirainen korttelikoti Viitatuvalla 30.12. kello 11.30—12.30, Jukolantie 6—8 B 2, Kouvola. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

