Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lämpöasteilla mennään kohti vuodenvaihdetta Kouvolassa Sää on lämmennyt yön aikana Kouvolassa. Torstaita vietetään leudossa kelissä, eikä sateitakaan ole tiedossa. Lämpötila on nollan vaiheilla koko päivän ajan.Perjantaiyönä lämpötila on edelleen nollan tienoilla. Ilmatieteen laitos lupailee perjantaiksi päivällä lämpöasteita 2—3. Uudenvuodenaattona lauantaina jatkuu samanlainen lauha sää.Vuoden ensimmäisellä viikolla sää kylmenee. Tiistaina pakkasta on ennusteen mukaan jo 11 astetta.http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/kouvola Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/29/L%C3%A4mp%C3%B6asteilla%20menn%C3%A4%C3%A4n%20kohti%20vuodenvaihdetta%20Kouvolassa/2016221713551/4