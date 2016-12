Uutinen

Kouvolan Sanomat: Laura Huusari jäljittää Myllykosken seuratalon vanhaa henkeä — opinnäytetyötä hyödynnetään tulevissa muutostöissä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelija Laura Huusari, 27, luki lehdestä, että Myllykosken seuratalolle aiotaan antaa uusi elämä. Hän sai siitä idean. Hän päätti tehdä talolle opinnäytetyönä remontti- ja sisustussuunnitelman. Seurataloaktiivit näyttivät ajatukselle vihreää valoa. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua kevääksi. Sitä hyödynnetään rakennuksen tulevissa muutostöissä. — Jäljitän rakennuksen vanhaa värimaailmaa ja kalustetyyliä, Huusari sanoo. Arkkitehti Wäinö Gustaf Palmqvistin suunnittelema, Myllykosken tehtaan henkilöstön käyttöön tarkoitettu seuratalo valmistui vuonna 1938. Rakennus on suurelta osin alkuperäisessä kunnossa. Isännöitsijä Erik Wetzerin mukaan reilun vuoden tyhjillään olleessa rakennuksessa tehdään remonttia pikkuhiljaa. Aluksi korjataan muun muassa osa parkettilattioista, aulan katto ja kellarissa sijaitseva ampumarata. Tiloissa tehdään myös pintaremonttia. Rakennuksesta löytyy vielä joitain vanhoja tuoleja ja pöytiä, joista ainakin osa on peräisin seuratalon alkuajoilta. — Ne on tarkoitus kunnostaa tai tehdä vastaavanlaisia uustuotantona, Wetzer kertoo. Seuratalossa on tarkoitus järjestää muun muassa kulttuuritapahtumia, messuja sekä koulutus- ja konferenssitilaisuuksia. Wetzerin toiveissa on, että talo voidaan ottaa käyttöön jo helmikuussa. Rakennukseen suunnitellaan myös ravintolaa ja pubimaista tilaa. Ensi vuoden alussa taloon muuttaa Reuna-kustantamo, joka kaavailee saman katon alle omaa kirjakauppaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

