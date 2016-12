Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ministeri kuuli korttelikotien hädän — lupasi viedä asiaa eteenpäin Keskustelu oli hyvä ja ministeri otti asiamme vakavasti, luonnehtii Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n projektityöntekijä Elina Mäkelä tapaamista oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) kanssa eduskunnassa tänään torstaina. Kouvolan ja Kotkan korttelikotiyhdistysten edustajat tapasivat ministeri Lindströmin luovuttaessaan hänelle Kouvolan korttelikotien toiminnan turvaamisen puolesta kootun adressin. Adressissa on 834 allekirjoitusta. Joulun alla Kouvolan ja Kotkan korttelikotiyhdistykset lähettivät ministerille vetoomuksen. — Ministeri kiitti meitä aktiivisuudesta ja aloitteellisuudesta erilaisten toimintamallien etsimisessä. Hän lupasi viedä asiaa eteenpäin, mutta keinoja siihen hän ei eritellyt, Mäkelä kertaa. Mäkelä haluaa, että Kouvolan korttelikotien toiminnan turvaamiseksi tehdään kaikki voitava. Se tarkoittaa vetoomusten laatimista ja keskustelun ylläpitoa toiminnan tukijoiden kanssa. — Korttelikotiyhdistys pyrkii turvaamaan nykyiset palvelunsa kaikin mahdollisin keinoin. Mutta jos meiltä kerta kaikkiaan loppuvat työntekijät, palveluita on aika mahdotonta tuottaa. Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:llä oli joulukuun puolivälissä 67 työntekijää. Huhtikuun alussa heidän määränsä on pudonnut 23:een, jos rahoitusta ei saada järjestymään. — Tässä mennään tekohengityksellä ja päivä kerrallaan, Mäkelä sanoo. Lue koko uutinen:

