Uutinen

Kouvolan Sanomat: Osassa Suomen Ilotulituksen padoista ohjetarra väärällä puolella: Kehottaa suuntaamaan ilotulitteen yleisöä kohti Osassa täksi uudeksi vuodeksi myydyistä patailotulitteista on virheelliset ohjetarrat. Tarra on liimattu väärälle puolelle niin, että se ohjaa suuntaamaan ilotulitteen kohti yleisöä. Keltaisessa tarrassa lukee ”Tämä kylki kohti yleisöä — Denna sidan mot publiken”. Tarra on kuitenkin virheellisesti liimattu padan päälle, eli sille sivulle, josta ilotulitteet tulevat ulos. Tarra on sillä puolella, jonka kuuluisi osoittaa suoraan ylöspäin. Suomen Ilotulituksen mukaan padat ovat täysin turvallisia käyttää, jos virheellisen tarran jättää huomiotta. Padan kyljessä olevat käyttöohjeet pitävät yhtiön mukaan paikkansa. Yhtiön toimitusjohtaja Kalervo Kaarre kertoo tiedotteessa, että virheellisillä tarroilla varustettuja patoja ehdittiin myydä noin 300 ennen kuin virhe huomattiin. Aiemmin torstaina Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoitti Kolme Kunkkua- ja Evoluutiopakkaus-padoista. Vaarallisiksi todetut padat ovat Suomen Ilotulituksen maahantuomio. Yhtiö veti vaaralliset padat välittömästi takaisin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/29/Osassa%20Suomen%20Ilotulituksen%20padoista%20ohjetarra%20v%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ll%C3%A4%20puolella%3A%20Kehottaa%20suuntaamaan%20ilotulitteen%20yleis%C3%B6%C3%A4%20kohti/2016521717450/4